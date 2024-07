Como parar de fumar vape? Veja dicas de especialistas

The New York Times

Até o terceiro ano da faculdade, Zach Arledge já havia tentado parar de usar vape cerca de meia dúzia de vezes. Mas a cada tentativa, ele se via instintivamente pegando seu Juul (marca de cigarro eletrônico) novamente em apenas um dia.

Então, quando decidiu tentar novamente, Arledge queria estar preparado. Ele esperou até as férias de inverno, quando teria mais tempo livre, e tirou uma semana de folga do trabalho. Ele comprou cereais açucarados para ajudar a combater seus desejos, e melatonina caso tivesse dificuldade para dormir.

Ele desenhou 72 quadrados em um papel, cada um representando uma hora de seus primeiros três dias sem nicotina. Ele os marcava à medida que as horas passavam, marcando um pedaço quando acordava. Nos primeiros dias, Arledge se sentiu desconectado de seu corpo, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Ele mastigava palitos e ficava na frente da TV, tentando se distrair.

A nicotina nos vapes pode ser altamente viciante e pode aumentar o açúcar no sangue, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, entre outros riscos à saúde. E embora algumas pessoas recorram ao vape para parar de fumar cigarros, os cigarros eletrônicos podem conter substâncias que também representam riscos à saúde.

Médicos dizem que existem estratégias para ajudar as pessoas a lidar com sintomas de abtinência da nicotina e a parar de usar vapes - Justin J. Wee/The New York Times

Apesar da popularidade dos vapes —mais de 8 milhões de americanos eram usuários atuais de cigarros eletrônicos em 2018, de acordo com dados de saúde federais— há poucas orientações estabelecidas para ajudar pessoas como Arledge a parar. Muitas das recomendações que existem vêm de esforços de cessação do tabagismo, não de pesquisas específicas sobre vaping.

"O sistema de saúde ainda não acompanhou completamente", diz Suchitra Krishnan-Sarin, professora de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Yale que estuda o uso de tabaco por adolescentes. Muitas vezes, dizem os médicos, os pacientes não percebem que estão se tornando dependentes de seus vapes e já estão profundamente viciados quando em que consideram parar.

"Você pode facilmente aumentar a quantidade de nicotina que está usando, quase sem pensar sobre isso", afirma Pamela Ling, diretora do Centro de Pesquisa e Educação em Controle do Tabaco da UCSF.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Uma única cápsula de Juul pode conter cerca de tanta nicotina quanto um maço de cigarros. Um ano depois de começar a usar vape, Arledge estava usando uma por dia. Ele sabia, por um tempo, que era hora de desistir. Mas toda vez que tentava, simplesmente não conseguia superar os sintomas de abstinência.

Os médicos afirmam que existem estratégias para ajudar as pessoas a lidar com esses sintomas e a parar com o vape de vez.

COMO PARAR DE USAR VAPE

FAÇA UM PLANO Parte do planejamento para parar envolve descobrir seus gatilhos: o que o motiva a usar e quais pessoas ou ambientes você precisa evitar enquanto se desintoxica da nicotina. "Quanto mais você se entender, mais poderá se preparar", diz Panagis Galiatsatos, diretor da Clínica de Tratamento do Tabaco da Johns Hopkins Medicine.

Algumas pessoas optam por parar abruptamente, mas os especialistas dizem que outros podem ter mais sucesso se reduzirem gradualmente a quantidade que consomem ao longo de várias semanas. Pode ajudar a estabelecer uma data para parar ou um prazo para desistir completamente do vape.

PREPARE-SE PARA OS SINTOMAS DE ABSTINÊNCIA Aqueles que são dependentes de nicotina podem experimentar abstinência ao parar. Eles podem se sentir ansiosos, nauseados e trêmulos, diz Krishnan-Sarin. "É quase como se o sistema estivesse se reequilibrando", diz ela.

Esses sintomas geralmente são mais intensos nos primeiros três dias e depois geralmente diminuem com o tempo. Pessoas que lutam com os sintomas de abstinência podem gerenciá-los no momento. Manter água, chiclete e lanches à mão pode ajudar a aliviar a fixação oral que as pessoas experimentam quando sentem a necessidade de usar o vape.

OBTENHA AJUDA Embora não haja medicamentos especificamente aprovados para ajudar as pessoas a parar de vapear, algumas pessoas podem se beneficiar de tratamentos para parar de fumar, afirma Galiatsatos. Existem medicamentos antitabagismo sem nicotina autorizados pela FDA (agência reguladora dos EUA) para adultos, incluindo bupropiona, que reduz os desejos, e vareniclina, que faz as pessoas gostarem menos da nicotina.

Terapias de reposição de nicotina como adesivos, chicletes e pastilhas também podem ajudar as pessoas a parar de usar vape.

A última tentativa de Arledge de parar foi bem-sucedida. Levou três dias para que a maioria de seus desejos desaparecessem. Agora, ele frequentemente se lembra de como foi difícil parar quando está se esforçando para fazer algo difícil, como se inscrever em um programa de mestrado desafiador ou continuar quando está levantando pesos.

Geralmente, são necessárias várias tentativas para alguém desistir permanentemente dos cigarros eletrônicos, diz Bonnie Halpern-Felsher, professora de Stanford e psicóloga do desenvolvimento que estuda o comportamento dos adolescentes em relação aos produtos de tabaco. É importante lembrar que as tentativas fazem parte do processo e que, se a primeira tentativa não der certo, ela diz: "você não é um fracasso".