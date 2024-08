Mais da metade dos casos de Mpox no Brasil está no estado de São Paulo

São Paulo

De 1º de janeiro a 24 de agosto (último dia da semana epidemiológica 34) deste ano, o Brasil registrou 836 casos confirmados ou prováveis de Mpox. Não há mortes. Os números referem-se a notificações segundo a unidade federativa de residência.

O Sudeste lidera com 681 infecções, o equivalente a 81,6%. O estado de São Paulo é o líder entre as federações, com 427 casos —51% do total do país. As informações são do informe semanal de Mpox do Ministério da Saúde.

Outros estados com maior quantitativo são Rio de Janeiro, com 195 (23,3%), Minas Gerais com 50 (6%) e Bahia com 36 (4,3%). Roraima, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e Mato Grosso ainda não notificaram casos, segundo a pasta.

A capital paulista é o município com mais casos confirmados e prováveis —322 até o dia 24 de agosto, que equivale a 38,5% do país. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro com 177 (21,2%), seguido por Belo

Horizonte com 43 (5,1%). Salvador tem 30 casos (3,6%) e Brasília, 17 (2,0%).

Quanto aos casos suspeitos de Mpox, o Brasil possui 188 —73 (38,8%) são do estado de São

Paulo.

Neste ano, até 24 de agosto, 61 (7,3%) pessoas foram internadas no país com Mpox. Do total de casos, cinco (0,6%) necessitaram de cuidados em UTI (unidade de terapia intensiva).

Os homens concentram a maior parte dos registros. São 796 (95,2%). A faixa etária mais atingida é a de 18 a 39 anos, com 603 ocorrências da doença (72,1%). De zero a quatro anos, há uma ocorrência no país.

Para Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, uma das orientações é ser seletivo nos relacionamentos. "A Mpox tem característica de transmissão sexual, por contato íntimo de pessoas que tenham lesões e especificamente grupos de homens que fazem sexo com homens e homens bissexuais. Então, uma das medidas naturais que devem ser recomendadas é que as pessoas evitem relacionamentos com parceiros desconhecidos, com quem não têm muita intimidade", afirma.

Erupções cutâneas ou lesões de pele, febre, ínguas, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza são alguns sintomas da doença.

Segundo o médico, é preciso ficar atento às lesões. Elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, mas muitas vezes são discretas, em locais onde não é possível enxergá-las, como nas regiões perineal e genital. Cobrir as feridas com o uso de roupas e a vacinação dos grupos de maior vulnerabilidade também são medidas importantes.

"Se você teve febre, aumento de gânglios e observou uma, duas, três lesões que podem ser características sugestivas de Mpox, procure orientação médica."

O infectologista explica que as lesões têm, inicialmente, uma fase de uma vermelhidão na pele que rapidamente evolui para uma vesícula –parece uma bolha que se forma na pele. Podem ter um tamanho variável: inicialmente, um conteúdo transparente, translúcido, que evolui para um mais amarelado, purulento. Por fim ela vai explodir, virar uma úlcera, e depois cicatrizar. Tudo isso num período que pode variar de dias até semanas.

"Uma das características é que as lesões têm a mesma fase evolutiva, são sempre parecidas. Diferentemente, por exemplo, da catapora, que é um diagnóstico diferencial, que tem um polimorfismo regional, ou seja, lesões que estão em diferentes estágios evolutivos no mesmo paciente", diz o médico.

Em 2022, de janeiro a dezembro, foram registrados 10.648 casos de Mpox e 14 mortes. No ano passado, houve 853 infecções e dois óbitos.

Nos dois anos, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro contabilizaram a maior parte dos casos.

Em 2022, São Paulo 4.153 infecções e três mortes, e no ano seguinte 155 casos e nenhum óbito. O Rio de Janeiro encerrou 2022 com 1.393 casos e cinco mortes. Em 2023, ultrapassou o estado paulista, com 173 casos, sem óbitos.

"É importante que as pessoas saibam que esse estado de emergência global que foi declarado é muito diferente do que ocorreu para a Covid. Foi por uma peculiaridade do continente africano, onde havia um aumento importante de casos. E justamente para que houvessem medidas de contenção e acelerassem medidas de controle como, por exemplo, o desenvolvimento e a fabricação de vacinas", diz o especialista.

"Não é para ninguém entrar em pânico ou achar que vamos ter uma pandemia ou uma epidemia de Mpox no Brasil, no mundo. Recomendo às pessoas serenidade. Por outro lado, qualquer pessoa que tenha ido ou tido contato com alguém do exterior, qualquer pessoa que se identifique num desses grupos de maior vulnerabilidade –profissionais de saúde, homens que fazem sexo com homens e homens bissexuais, se notarem alguma lesão, não menosprezem, procurem orientação médica para o diagnóstico e as medidas de controle", finaliza Araújo.

Cenário internacional

Do início de 2024 até 23 de agosto, foram notificados, na região da África, 20.720 casos de Mpox , —3.331 confirmados e 17.389 suspeitos. O número de mortos pela doença chegou a 582.

Foram reportados casos por 13 países: Burundi (702), Camarões (35), República Centro Africana (45), República do Congo (162 casos), Costa do Marfim (28), República Democrática do Congo (19.667), Libéria (6), Quênia (1), Nigéria (39), Ruanda (4), África do Sul (24), Uganda (3) e Gabão (1).

República Democrática do Congo, Ruanda, Uganda, Quênia e Burundi registraram casos da cepa 1b. Suécia e Tailândia têm um caso cada da nova variante.