Corinthians perde do Del Valle e cai na fase de grupos da Libertadores

São Paulo

Ainda com um jogo para completar sua participação na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians não tem mais chances de avançar às oitavas de final. Nesta quarta-feira (7), o time alvinegro foi derrotado pelo Independiente Del Valle, no Equador, por 3 a 0, e estacionou na terceira posição de sua chave.

Em cinco partidas no campeonato, o clube do Parque São Jorge obteve somente quatro pontos, com três derrotas, um empate e uma vitória.

Com o desempenho, a formação corintiana, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, repete a campanha de 1977, quando estreou no torneio e também caiu na fase de grupos.

Na última rodada, o Corinthians ainda terá a chance de ao menos conquistar uma vaga na Sul-Americana, caso confirme a terceira posição da chave. Para isso, terá um duelo direto com o Liverpool, do Uruguai, o quarto colocado, também com quatro pontos, e o único adversário que os corintianos derrotaram nesta edição, logo na estreia.

Yuri Alberto (à dir.) disputa a bola durante partida entre Corinthians e Del Valle - Rodrigo BUENDIA/AFP

Pelo Grupo E, avançaram às oitavas de final o Independiente Del Valle e o Argentinos Juniors, equipes que deixaram o time paulista em situação delicada na competição ao vencerem os confrontos em Itaquera.

No duelo desta noite, no Equador, o Del Valle contou com dois gols de Michael Hoyos, ambos no primeiro tempo, e um de Sornoza, ex-jogador do Corinthians, que anotou já na etapa final.

Além da queda na fase de grupos da Libertadores, o clube do Parque São Jorge não vive boa fase no Campeonato Brasileiro. Com oito pontos, está em 16º, na primeira posição fora da zona de rebaixamento.

O único alívio recente para a torcida alvinegra veio na semana passada, quando o time conseguiu reverter uma desvantagem contra o Atlético-MG e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.