Quartas de final da Copa do Brasil têm duelo entre Palmeiras e São Paulo

São Paulo

Foram definidos, na tarde de terça-feira (6), em evento realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio já estabeleceu todo o chaveamento até a final da competição, prevista para setembro.

As partidas da próxima fase ocorrerão nas duas primeiras semanas do mês que vem. Os confrontos estão programados para as datas-base 5 de julho e 12 de julho, quartas-feiras. É provável que os jogos sejam desmembrados, com disputas também nas terças e nas quintas-feiras.

Haverá um clássico. Palmeiras e São Paulo, que tiveram vários confrontos eliminatórios nos últimos anos, farão mais um. A disputa começará com mando tricolor, no Morumbi, e será concluída no Allianz Parque, casa alviverde.

Quartas de final terão Choque-Rei - Cesar Greco - 20.jun.22/Palmeiras/Divulgação

Será o quinto mata-mata entre os rivais nesta década, com duas vitórias para cada lado até aqui. Na final do Campeonato Paulista de 2021, deu São Paulo. O Palmeiras se vingou nas quartas de final da Copa Libertadores daquele ano e na decisão do Paulista de 2022.

O embate mais recente foi na própria Copa do Brasil, nas oitavas de final da edição passada. A formação tricolor abriu a disputa fazendo 1 a 0 no Morumbi. O time alviverde chegou a abrir 2 a 0 no Allianz e desperdiçar pênalti antes de levar o gol do 2 a 1 e perder nos pênaltis.

O São Paulo, na sequência, derrubou o América-MG e caiu diante do Flamengo, que viria a ser o campeão. Desta vez, quem sobreviver ao Choque-Rei, como é chamado o embate entre tricolores e alviverdes, poderá ter novo clássico.

Está do mesmo lado da chave o Corinthians. Atual vice-campeão, o clube alvinegro enfrentará o América-MG –com o segundo jogo marcado para a Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo–, em repetição das oitavas de final de 2020.

Na ocasião, após triunfo por 1 a 0 em São Paulo, a equipe mineira avançou com um empate por 1 a 1 em casa. A classificação foi decidida em um pênalti muito contestado pelos corintianos –um toque no braço de Lucas Piton, que corria de costas para a bola.

Estão do outro lado da chave dois dos maiores vencedores da Copa do Brasil. O pentacampeão Grêmio terá pela frente o Bahia e decidirá a vaga em Porto Alegre. O tetra Flamengo, defensor do título, vai encarar o Athletico Paranaense, com a segunda partida marcada para Curitiba.

Este embate tem sido extremamente recorrente na competição. Será a quinta edição consecutiva com um encontro entre as agremiações rubro-negras, que já haviam decidido o título em 2013, com triunfo da formação carioca.

De 2019 para cá, sempre houve um embate. Naquele ano, o Athletico foi rara pedra no sapato do Flamengo de Jorge Jesus. O time da Gávea, que seria campeão da Copa Libertadores e vice-campeão do mundo, caiu nas quartas de final.

Em 2020, nas oitavas de final, deu Flamengo. Em 2021, o clube paranaense triunfou nas semifinais, fazendo 3 a 0 no Maracanã. Em 2022, a formação do Rio de Janeiro levou a melhor nas quartas, com triunfo fora de casa.

Os rubro-negros também mediram forças na decisão da última Copa Libertadores, realizada em jogo único, em Guyaquil, no Equador. Estava bem o Athletico até a expulsão do zagueiro Pedro Henrique, no fim do primeiro tempo. Pouco depois, Gabigol completou cruzamento de Everton Ribeiro e definiu a vitória por 1 a 0 do time do Rio de Janeiro.

Confira os confrontos da Copa do Brasil

Quartas de final

Confronto 1: Corinthians* x América-MG

Confronto 2: Palmeiras* x São Paulo

Confronto 3: Grêmio* x Bahia

Confronto 4: Flamengo x Athletico Paranaense*

*faz o segundo jogo em casa

Semifinais

Vencedor do confronto 1 x vencedor do confronto 2

Vencedor do confronto 3 x vencedor do confronto 4