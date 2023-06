Polícia liberta 47 jovens jogadores de futebol retidos no norte de Portugal

Uma operação policial contra uma rede de tráfico de pessoas ligada a um centro de formação de jogadores de futebol no norte de Portugal libertou, na última segunda-feira (12), 47 jovens atletas, incluindo 36 menores de idade, informou nesta quinta-feira (15) o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Academia de futebol em Portugal - Pedro Rocha-11.out.22/AFP

As vítimas, homens procedentes da África, Ásia e América do Sul, foram levadas para instituições "sob a proteção do Estado".

Dois portugueses e cinco empresas foram acusadas no âmbito da operação, batizada de "Eldorado'", durante a qual foram apreendidos "vários passaportes e vistos".

De acordo com a imprensa local, as vítimas eram sequestradas nas instalações da academia de futebol Bsports, em Riba de Ave, perto de Vila Nova de Famalicão, região norte norte do país.

Os jogadores prestarão depoimentos a um juiz antes de retornar a seus países de origem.

Um dos acusados foi identificado pela imprensa: Mario Costa, um dos diretores da academia Bsports e presidente da assembleia geral da liga de futebol portuguesa, cargo ao qual renunciou na quarta-feira depois de afirmar que não cometeu nenhuma ilegalidade.