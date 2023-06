Adidas lança edição limitada do uniforme da Itália; veja foto

São Paulo

A Adidas anunciou nesta terça-feira (13) uma edição limitada do uniforme da seleção da Itália para comemorar o 125º aniversário da Federação Italiana de Futebol. Serão produzidas apenas 2023 unidades.

Sem a característica cor azul e com detalhes dourados, o kit inclui camisa e short brancos e meião preto. A inspiração é o primeiro uniforme da Azzurra, que estreou em 1910 contra a França, em Milão.

As vendas começam nesta quarta-feira (14) na Itália. A estreia oficial do uniforme será no dia seguinte, contra a Espanha, pela semifinal da Liga das Nações da Uefa, na Holanda.

Tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006), a seleção italiana não se classificou para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Sua equipe sub-20 acabou de ficar com o vice-campeonato do Mundial deste ano ao perder para o Uruguai por 1 a 0.