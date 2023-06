Técnico Eduardo Coudet deixa o Atlético-MG após 35 jogos

São Paulo



O Atlético-MG anunciou neste domingo (11) a saída do técnico Eduardo Coudet, 48, do comando da equipe, um dia após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Coudet, durante o jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores - Ernesto Benevides - 6.jun.23/AFP

Em nota, o clube mineiro diz que o treinador comunicou a decisão de deixar o clube após a partida no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Coudet havia assumido o comando do time mineiro em janeiro deste ano e tinha contrato até o final de 2024. O clube não se pronunciou a respeito da multa.

Durante esses seis meses, Coudet comandou o Atlético-MG em 35 jogos, com 21 vitórias, seis derrotas e oito empates. Foi campeão mineiro e deixou o time próximo da classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Porém, a pressão sobre o seu trabalho começou a aumentar após o início complicado na competição sul-americana, quando a equipe foi derrotada nos dois primeiros jogos. E ficou maior com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, quando entrou para o segundo jogo podendo perder por um gol de diferença, mas foi derrotado por 2 a 0 e eliminado nos pênaltis.

O Atlético-MG volta a jogar no dia 21 de junho, contra o Fluminense, pelo Brasileiro.