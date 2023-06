Torcedores do Vasco provocam tumulto após derrota para o Goiás, no Rio

São Paulo

Terminou em tumulto a partida entre Vasco e Goiás, nesta quinta-feira (22), no estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Após a derrota por 1 a 0, torcedores vascaínos jogaram copos, latinhas e sinalizadores dentro do campo.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi preciso reforçar o policiamento na região do estádio, na zona norte, mas o tumulto foi contido.

Policiais nos arredores do São Januário, no Rio - Divulgação/PMRJ

Os jogadores deixaram o gramado escoltados por policiais e ficaram presos nos vestiários por questão de segurança. Para conter a confusão, a PM jogou bombas de efeito moral e usou gás de pimenta dentro e fora do estádio.

Enquanto torcedores deixavam o São Januário, era possível ouvir a explosão de bombas de efeito moral. Houve correria e alguns torcedores relataram ter ouvido barulho de tiros. Carros estacionados nos arredores foram danificados.

O resultado faz com que a equipe do técnico Maurício Barbieri, um dos principais alvos das críticas, siga na penúltima colocação do Brasileiro, com seis pontos. Barbieri foi demitido após a derrota e o tumulto.

Na quarta-feira (21), a partida entre Santos e Corinthians, disputada na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encerrada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden antes do encerramento do tempo regulamentar após a torcida santista atirar rojões e sinalizadores no gramado.

O time da casa perdia por 2 a 0 quando, aos 44 minutos do segundo tempo, o juiz entendeu que não havia mais condições de segurança para dar continuidade ao confronto e declarou o fim do duelo.

Nesta quinta, o treinador Odair Hellmann foi demitido do Santos. No mesmo dia, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou que o clube vai mandar seus jogos com portões fechados por 30 dias.