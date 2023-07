Com Marta no banco, confira a escalação do Brasil para a estreia na Copa

São Paulo

A seleção brasileira feminina já está escalada oficialmente para sua estreia na Copa do Mundo diante do Panamá, nesta segunda-feira (24), às 8h (de Brasília), em Adelaide. Para a partida, a técnica Pia Sundhage optou por deixar Marta, 37, no banco.

A estrela perdeu espaço no time durante o período em que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo. Como ela voltou aos gramados poucos meses antes da competição, a treinadora já havia antecipado que ela provavelmente não seria titular.

Para a partida contra as panamenhas, a técnica sueca, porém, apostou na experiência de Bia Zanerato, 28, que levou a melhor contra Geyse, 25. A jogadora do Palmeiras será a titular no ataque brasileiro.

Outra novidade é Lauren. A zagueira de 20 anos substitui Kathellen, que apresentou um desgaste e vai ser preservada.

As 11 escolhidas por Pia para a estreia são: Lelê, Antônia, Lauren, Rafaelle, Tamires, Luana, Ary Borges, Kerolin, Debinha e Bia Zaneratto.