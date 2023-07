Itália vence Argentina após ter dois gols anulados

São Paulo

A vitória foi da Itália, por 1 a 0, na partida contra a Argentina na madrugada desta segunda-feira (24), em Auckland, na Nova Zelândia.

Cristina Girelli saiu do banco de reservas e marcou o gol no fim do jogo, em dia de estreia das duas seleções na Copa do Mundo feminina, em confronto válido pelo grupo G, o mesmo de Suécia e África do Sul.

Jogadoras italianas comemoram a vitória contra a Argentina - Saeed Khan/AFP

Com um jogo amarrado, a Itália teve dois gols anulados. As duas seleções foram para o intervalo com o placar marcando 0 a 0. Apenas o terceiro, já no final do segundo tempo, foi válido.

O primeiro gol anulado, aos 15 minutos, havia sido marcado por Arianna Caruso, que estava em posição irregular. Aos 42, Giacinti marcou também em impedimento.

Com o mesmo número de participações em Mundiais, quatro, contando a atual, Itália e Argentina buscaram resultado positivo para ficar em posição mais confortável ao lado da Suécia, favorita do grupo, que lidera após vitória de virada sobre as sul-africanas.

A vitória deixa a Itália na segunda colocação do grupo G, com três pontos e um gol de saldo. A Suécia tem o mesmo número de pontos e saldo, mas marcou dois gols.

As duas seleções vão jogar na madrugada do próximo sábado.