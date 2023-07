Conheça o game de futebol que deve ser o novo 'Fifa'

São Paulo

A EA Sports anunciou oficialmente na última semana "FC 24", primeiro jogo de sua nova-velha franquia de games de futebol. Apesar do novo nome, o título mantém as mesmas características da série "Fifa", encerrada após o fim da parceria de 30 anos da empresa com a entidade que comanda o futebol mundial.

Por que é importante

Os jogos "Fifa" compõem uma das mais longevas e lucrativas franquias de videogame da história. De forma recorrente, os lançamentos anuais da série aparecem no topo das listas de jogos mais vendidos em países europeus e é especialmente popular no Brasil.

Segundo relatório sobre o mercado brasileiro de games da consultoria Newzoo, publicado em setembro do ano passado, "Fifa 22" foi o quarto jogo para consoles e PC com mais usuários ativos mensais em agosto de 2022 --quase um ano após seu lançamento--, atrás apenas de "Fortnite", "CS:GO" e "GTA 5".

Imagem de divulgação do jogo "FC 24", da EA Sports - Divulgação

Respeita as minas

Entre as boas novidades do game está a ampliação da participação feminina. "FC 24" terá seis ligas femininas licenciadas --o dobro de "Fifa 23"--, incluindo a Champions League. Com isso, o número de times femininos chegará a 74 no lançamento, com 1.600 jogadoras.

Além disso, pela primeira vez na franquia, as jogadoras estarão presentes no modo "Ultimate Team" --antigo "FUT"--, em que os usuários podem colecionar atletas e montar seu próprio time, possibilitando a criação de equipes mistas.

Também pela primeira vez, uma mulher assumirá o papel de comentarista no game. A ex-jogadora britânica Sue Smith fará parte da equipe de transmissão alternativa da versão inglesa do jogo --a narradora Natália Lara estava presente na versão brasileira de "Fifa 23", mas na função de repórter de estúdio.

Jogo coletivo

Outra boa novidade é a introdução do Cross Play nos modos Clubs (antigo Pro Clubs) e Volta (que simula partidas de futebol de rua). Com isso, jogadores podem jogar juntos pela internet independentemente da plataforma utilizada, ou quase.

Segundo os desenvolvedores, jogadores de PlayStation 4 poderão enfrentar donos de Xbox One. Já os usuários de PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S formam um outro grupo. O jogo ainda terá uma versão para Nintendo Switch, mas não foram mostrados detalhes dela e que limitações ela terá.

Estilos de jogo

Em relação ao jogo propriamente dito, a principal novidade é a introdução do sistema "PlayStyles". Com ele, alguns jogadores virtuais receberão bônus extras de acordo com suas características no mundo real.

Por exemplo, um jogador com o "PlayStyle" de chute potente fará finalizações mais fortes que outro com os mesmos atributos, mas sem essa característica.

No total, estarão presentes no jogo 34 características especiais que serão concedidas aos jogadores virtuais de acordo com dados do mundo real contabilizados pela Opta, empresa especializada em dados esportivos.

Em relação à jogabilidade, a principal novidade é a opção de direcionar de forma manual passes e lançamentos, o que dará aos jogadores mais controle sobre a força e direção em que desejam chutar a bola.

Jogo bonito

Para a estreia dessa nova fase de sua franquia de games de futebol, a EA Sports incluiu também uma série de tecnologias gráficas que usam ferramentas de inteligência artificial para deixar os gráficos e animações ainda mais realistas.

Entre elas, se destaca o HypermotionV, nova versão do sistema de captura de movimentos da empresa. Segundo os desenvolvedores, essa tecnologia usa imagens captadas por câmeras de TV para criar animações dos atletas virtuais. Com ela será possível, por exemplo, atualizar o jogo com um novo drible, chute ou comemoração inventados por um jogador em questão de dias.

A ela se somam a EA Sapien Technology, que cria modelos de jogadores com proporções mais fiéis à realidade, uma nova ferramenta de movimentação do tecido dos uniformes e até uma IA que anima as mãos dos jogadores de forma mais natural.

Com tudo isso, a empresa promete um game com animações mais variadas, jogadores virtuais que se parecem e se comportam de forma mais próxima com suas versões em carne e osso e fidelidade de imagens que se aproximam do fotorrealismo.

Cartão amarelo

Após o anúncio das novidades do game pude testar uma versão demo em pré-beta e, apesar dessas novas tecnologias e da atenção da empresa aos detalhes, a experiência me deixou apreensivo.

O jogo apresentou bugs graves nas animações e no sistema de colisão. Durante o jogo, foi comum presenciar lances surreais, em que a bola ultrapassa mágicamente o pé de apoio do jogador antes de um chute ou se comporta de forma irreal na hora do drible.

Esses eram problemas superados pelas versões anteriores do game. A presença deles, faz os movimentos perfeitos do uniforme e os jogadores idênticos à realidade parecerem incrementos irrelevantes. Há tempo para a EA Sports corrigir isso até o lançamento do jogo, no dia 29 de setembro, mas a impressão inicial não é boa.

Além disso, não espere novos modos de jogo e grandes mudanças na jogabilidade nessa nova fase. Para o bem e para o mal, "FC 24" é o novo "Fifa" de todo ano.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Retro Goal

(Android, iOS, Switch)

Enquanto o "FC 24" não é lançado, dá para se divertir bastante com esse joguinho retro de futebol. Com controles que funcionam bem em telas touch, ele inclui um modo carreira bastante robusto para um título casual e partidas rápidas, ideal para jogar no caminho para casa ou na espera de um consultório. O jogo inclui ligas do mundo todo (inclusive do Brasil) e, desde fevereiro, a versão mobile do game é gratuita. Se você gosta de jogos de futebol, não há motivos para não testar.

Imagem do jogo 'Retro Goal' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Justiça americana recusou no último dia 11 um pedido de decisão liminar da FTC (órgão que regula a concorrência no mercado do país) para impedir a Microsoft de concluir a compra da Activision Blizzard antes de uma audiência do órgão, em agosto. O órgão entrou com um recurso contra a decisão, mas o recurso também foi negado na última sexta (14).

Com a decisão, o único obstáculo para conclusão do negócio é a CMA (órgão regulador da concorrência no Reino Unido), que se manifestou contra a aquisição por risco ao mercado de "cloud gaming". Segundo a Bloomberg, Microsoft e Activision consideram vender suas operações nesse setor no Reino Unido para driblar as restrições do órgão.

Em meio aos sinais de que o negócio pode ser concluído a qualquer momento, a Sony –maior opositora à aquisição– decidiu assinar acordo proposto pela Microsoft em janeiro para garantir a publicação de títulos da série "Call of Duty" em seus consoles por 10 anos. O movimento indica que a empresa japonesa já considera a batalha contra o negócio perdida.

Apenas 13% de jogos lançados nos EUA antes de 2009 continuam disponíveis para venda, afirma pesquisa inédita realizada pela Video Game History Foundation. Segundo o estudo, a situação é ainda mais grave no caso de consoles específicos, como os da família Game Boy, com apenas 5,9% de jogos disponíveis em outros equipamentos.

Apesar dos números da pesquisa, o presidente da ESA (associação que representa as principais publicadoras de jogos), Stanley Pierre-Louis, afirmou em entrevista ao site Game Developer que a indústria vem melhorando suas políticas de preservação e discordou das conclusões da fundação, que defende abertura de exceção às regras de copyright para viabilizar manter jogos antigos disponíveis.

A Microsoft anunciou que jogadores poderão em breve gravar clipes das conversas em áudio de jogos multiplayer dos consoles Xbox para denunciar comportamento abusivo de outros jogadores. A ferramenta possibilitará que os usuários enviem os últimos 60 segundos de conversa na hora de fazer uma denúncia.

A Gearbox abriu inscrições para jogadores que queiram participar do beta fechado do jogo "Relic Hunters Lenda", da desenvolvedora brasileira Rogue Snail, de 20 a 24 de julho. As inscrições podem ser feitas na página do game na Steam.

A Microsoft criou um novo nível do Xbox Game Pass, seu serviço de assinatura de games, para substituir as ofertas do Xbox Live Gold. A partir de 14 de setembro, assinantes do antigo serviço passarão a ter o Xbox Game Pass Core, que dará acesso a 25 jogos e multiplayer online.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

20.jul

"Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition": R$ 54,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4)

21.jul

"Pikmin 4": R$ 299 (Switch)

25.jul

"Mr. Run And Jump": R$ 66,59 (Switch), R$ 85,45 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Remnant II": R$ 184,95 (Xbox X/S), R$ 199,99 (PC), R$ 249,50 (PS 5)