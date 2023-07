Duas vezes medalhista olímpico, Thiago Braz é suspenso por doping

São Paulo

O brasileiro Thiago Braz, 29, duas vezes medalhista olímpico, foi suspenso preventivamente depois de ter resultado positivo em exame antidoping. A informação foi divulgada pela Athletics Integrity Unit, órgão independente do atletismo.

Thiago Braz comemora o salto que lhe deu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 - Adriano Vizoni-15.ago.16/Folhapress

Ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, no salto com vara, Braz pode ser suspenso por até quatro anos. O teste encontrou na urina do atleta ostarina, um anabolizante que ajuda no crescimento muscular. É a mesma substância que fez a jogadora Tandara, da seleção brasileira de vôlei feminino, ser suspensa por quatro anos em 2022.

Não foi divulgado quando o exame foi realizado. Braz competiu em duas provas da Diamond League realizadas na Europa e se preparava para o Mundial em Budapeste, na Hungria, no próximo mês.

Por causa da ostarina detectada na urina do velocista Chujindu Ujah, a Grã-Bretanha perdeu a medalha de prata obtida pelo time do revezamento 4 x 100 metros nas Olimpíadas de Tóquio.

A suspensão do brasileiro vale até o momento do julgamento do caso, ainda sem data para acontecer. A ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) foi notificada do caso nesta sexta-feira.

O salto de 6,03 metros, que deu a Braz o ouro no Rio, em 2016, ainda hoje é o recorde olímpico do salto com vara.