A um ano de Paris-2024, COI anuncia 'uma nova era' nas Olimpíadas

A um ano antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o COI (Comitê Olímpico Internacional) convidou oficialmente, nesta quarta-feira (26), os Comitês Olímpicos Nacionais de 203 países e os seus melhores atletas para participarem da 33ª Olimpíada, que acontecerá entre 26 de julho e 11 de agosto do ano que vem na capital francesa. O presidente do comitê, Thomas Bach, disse estar tranquilo quanto ao andamento da preparação.

"Eu estou muito confiante porque passamos dias excelentes em Paris e vimos as obras do Comitê Organizador sob a liderança de Tony Estanguet," afirmou o presidente do COI, em entrevista à RFI. "Nós sabemos que ele conta com o apoio das autoridades, com o presidente da República e os governos regionais, assim como da cidade de Paris e de outras cidades, e isso nos dá total confiança de que teremos excelentes Jogos em Paris 2024", comemorou Bach.

Relógio faz a contagem regressiva para o início das Olimpíadas de Paris 2024 - Alain Jocard - 26.jul.23/AFP

"Só em pensar na cerimônia [de abertura] já me dá arrepios", disse ele, ao relembrar o passado como atleta. O alemão é vencedor do ouro olímpico em 1976 na esgrima. "Se você se colocar no lugar de um atleta que está num barco, no rio Sena, rodeado de milhares de espectadores, isso é algo incrível. Serão momentos que todos, atletas e espectadores, jamais irão esquecer na vida", completou.

Atualmente em Paris, o presidente do Comitê Olímpico Internacional visitou, na terça-feira (25), o canteiro de obras da Vila Olímpica, em Seine-Saint-Denis, antes de inaugurar o relógio da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2024 diante da torre Eiffel e de participar de um passeio de barco no Sena.

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de uma "nova era"

Thomas Bach manifestou hoje, novamente, o seu entusiasmo por receber o mundo no que chamou de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de uma "nova era".

"Hoje, a um ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, celebramos uma nova etapa nesta grande história olímpica", disse o presidente do COI. "Com os Jogos Olímpicos de Paris 2024, podemos realmente esperar o advento de uma nova era de Jogos Olímpicos: mais inclusivos, mais jovens, mais urbanos e mais sustentáveis. Estes serão os primeiros Jogos Olímpicos sob o signo da perfeita paridade de gênero", destacou.

Além do presidente do COI, a cerimônia realizada na sede do Comitê Paris-2024, na cidade de Saint-Denis, periferia de Paris, teve a presença da ministra dos Esportes da França, Amelie Oudea-Castera, personalidades políticas, jornalistas e atletas. O ambiente era festivo e com a participação de delegações estrangeiras. Os discursos trataram sobre o poder do esporte e como os Jogos podem unir as pessoas.

Convites aos atletas

Thomas Bach entregou simbolicamente o convite aos presidentes e representantes dos Comitês Olímpicos Nacionais de nove países presentes. O primeiro a receber o documento foi o Comitê Olímpico Helênico –a Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos–, seguido dos países anfitriões da última (Tóquio-2020) e das próximas edições dos Jogos Olímpicos (Las Vegas-2028) e dos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecem no Senegal, em 2026, bem como à Equipe Olímpica de Refugiados formada pelo COI.

"Os Comitês Nacionais Olímpicos são convidados pelo COI a participar e eu relembro a vocês que a participação é obrigatória quando o país é reconhecido pelo COI", explica David Lappartient, presidente do Comitê Olímpico e Esportivo Francês. "É um ato formal, mas que fecha um ciclo olímpico e que nos leva aos próximos Jogos Olímpicos", acrescentou sobre esse momento tão aguardado pelos atletas.

Em seu discurso, Thomas Bach lembrou que, há 3.000 anos, a civilização grega "presenteou o mundo com uma competição pacífica" e também lembrou que foi o francês Pierre de Coubertin que restabeleceu os Jogos da era moderna, em sua cidade natal, Paris. Um motivo a mais de orgulho para os donos da casa.

"Somos o berço da renovação dos Jogos Olímpicos, como bem lembrou Thomas Bach aqui hoje", reagiu Lappartient. "Os Jogos voltam a Paris e isso é muito importante para nós, pois se o renascimento dos Jogos se fez em Paris, com Pierre de Coubertin, esses Jogos vão marcar uma virada em termos de inclusão, de paridade. Haverá um antes e um depois de Paris-2024", afirmou.

"A cerimônia de abertura é um exemplo. Estamos acostumados a vê-la em um estádio, mas, desta vez, será no rio Sena. E há várias novidades como essa. Devemos estar orgulhosos de sermos franceses", concluiu o presidente do Comitê Olímpico da França.

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos (COJO), Tony Estanguet, convidou todos a se sentirem em casa em Paris. E disse estar contando as horas para sediar o maior evento esportivo do mundo. "Daqui há exatamente um ano, estaremos a algumas horas da cerimônia de abertura, e estaremos todos muito ansiosos", prevê, destacado que "Paris aceitou o desafio de realizar uma cerimônia de abertura que deve ser única, num cenário único, que é a própria cidade de Paris".