Inglaterra vence Dinamarca encaminha vaga, mas vê estrela do time sair machucada

A Inglaterra derrotou a Dinamarca, por 1 a 0, em confronto pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo feminina, no Sydney Football Stadium, em Sydney, na Austrália, na madrugada desta sexta-feira (28).

Lauren James marcou no início do primeiro tempo o gol que deixa as inglesas muito próximas de garantir uma vaga nas oitavas de final da competição —com duas vitórias, elas somam seis pontos e lideram a chave. Já as dinamarquesas têm três pontos, ainda com chances de avançar.

As duas equipes haviam estreado com vitórias no Mundial, mas tiveram reações diferentes. A Dinamarca impressionou positivamente ao derrotar a China por 1 a 0, com gol no último minuto.

Atual campeã da Eurocopa, título obtido no ano passado, a Inglaterra é considerada uma das favoritas a levantar a taça do Mundial, mas precisou bater duas vezes o mesmo pênalti para ganhar do Haiti também por 1 a 0.

Jogadoras da Inglaterra e da Dinamarca ao final da partida do Grupo D da Copa do Mundo feminina de 2023 - Franck Fife/AFP

Para a sequência da competição, as inglesas poderão ter ainda mais dificuldade. Ainda no primeiro tempo do jogo desta sexta, a meio-campista Keira Walsh, 26, deixou o gramado de maca, cobrindo o rosto, após cair no campo reclamando de dores no joelho.

Jogadora mais cara da história do futebol feminino, contratada pelo Barcelona por cerca de 460 mil euros (R$ 2,3 milhões), valor pago ao Manchester City, Walsh ainda passará por avaliação para saber a gravidade da lesão.

Lesões no joelho abalaram a preparação de várias seleções antes da Copa do Mundo, incluindo a própria equipe inglesa, que embarcou para a Austrália e a Nova Zelândia sem poder contar em sua delegação com Beth Mead, 28, e Leah Williamson, 26 —ambas tiveram lesão no LCA (ligamento cruzado anterior).