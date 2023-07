O que ver no nono dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

O nono dia de jogos da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia será decisivo para uma seleção sul-americana e terá uma das favoritas ao título tentando apagar a má impressão deixada na estreia.

A Inglaterra enfrenta a Dinamarca. As duas equipes venceram na primeira rodada. Mas enquanto as escandinavas surpreenderam positivamente, com as britânicas aconteceu o oposto. Quem vencer, estará classificada para as oitavas de final pelo Grupo D, que ainda terá China e Haiti em busca da reabilitação.

Pelo Grupo G, a Argentina faz confronto de vida ou morte contra a África do Sul.

A goleira italiana Francesca Durante evita que as jogadoras argentinas cheguem na bola na primeira rodada da Copa do Mundo - Guo Lei-24.jul.23/Xinhua

CONFIRA OS DESTAQUES DO DIA E ONDE VER OS JOGOS DA NOITE DE QUINTA E MADRUGADA/MANHÃ DE SEXTA NO MUNDIAL

21h Argentina x África do Sul

Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia

Transmissão: Cazé TV (YouTube e Twitch), GloboEsporte.com, SporTV e Fifa +

As duas seleções precisam vencer para manterem as chances de classificação no Grupo G. Ambas perderam com gols nos minutos finais na primeira rodada.

As argentinas caíram diante da Itália aos 42 do segundo tempo e foram batidas por 1 a 0. As sul-africanas empatavam com a Suécia, uma das favoritas ao título, até os acréscimos, mas levaram um gol para o 2 a 1 final.

São equipes que jamais venceram uma partida na história da Copa do Mundo feminina. Atual campeã do seu continente, a África do Sul participou apenas do torneio em 2019, quando acabou derrotada nas três partidas da fase de grupos.

A Argentina jogou em 2003, 2007 e 2019 e a derrota para as italianas na estreia neste ano foi a 8ª em 10 jogos. Conseguiu dois empates. Anotou cinco gols e sofreu 38.

5h30 Inglaterra x Dinamarca

Allianz Park, em Sydney, na Austrália

Transmissão: Cazé TV (YouTube e Twitch), GloboEsporte.com, SporTV e Fifa +

Ambas estrearam com vitória no Grupo G, mas tiveram reações diferentes. A Dinamarca impressionou positivamente ao derrotar a China por 1 a 0, com gol no último minuto.

Uma das favorita para levantar a taça, a Inglaterra precisou bater duas vezes o mesmo pênalti para passar pelo Haiti também por 1 a 0. A goleira Kerly Theus defendeu a cobrança de Georgia Stanway, mas o VAR determinou que a haitiana havia se adiantado e mandou voltar.

A Inglaterra chegou ao Mundial como campeã da Eurocopa, título obtido no ano passado.

A defensora Alex Greenwood faz cruzamento na área durante vitória da Inglaterra sobre o Haiti - Patrick Hamilton-22.juk.23/AFP

Quem vencer, estará classificada para as oitavas de final.

A força inglesa se apoia no trabalho da sua técnica, a holandesa Sarina Wiegman. Desde que ela assumiu o cargo, a seleção perdeu apenas uma vez em 33 partidas (amistoso contra a Austrália, em abril deste ano, por 2 a 0). Além disso, foram 26 vitórias e 6 empates.

8h China e Haiti

Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália

Transmissão: Cazé TV (YouTube e Twitch), GloboEsporte.com, SporTV e Fifa +

As duas seleções perderam na rodada de abertura e precisam de um bom resultado para continuarem com chances de classificação. Mas isso parece mais realista para as chinesas, surpreendidas pela Dinamarca na estreia.

Vice-campeã em 1999, quando foi superada pelos Estados Unidos na final apenas nos pênaltis, a China desembarcou no Mundial com a expectativa de pelo menos chegar as oitavas de final. Desejo que ficou mais difícil após a queda na primeira rodada. Além de derrotar as haitianas, terão de obter um bom resultado (a definir qual deverá ser) contra as inglesas na terceira partida.

Em suas seis participações anteriores no torneio, a China sempre avançou para as fases eliminatórias.

Para o técnico do Haiti, Nicolas Delpine, suas jogadoras já fizeram um belo papel nesta Copa do Mundo. Isso por causa do desempenho na estreia, quando complicaram a vida das inglesas atuais campeãs europeias.

É a primeira participação da equipe no Mundial e o objetivo declarado de Delpine e que o Haiti melhore defensivamente. A seleção sofreu gols em seus últimos oito jogos, incluindo o contra a Inglaterra.