Inglaterra vence Haiti com dificuldade por 1 a 0 em estreia na Copa do Mundo

São Paulo

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo feminina de 2023, a seleção da Inglaterra estreou no torneio neste sábado (22) com vitória por 1 a 0 sobre a modesta equipe do Haiti. O duelo valeu pela primeira rodada do Grupo D.

Georgia Stanway anotou o gol das inglesas aos 29 minutos do primeiro tempo, em pênalti marcado com auxílio do VAR (árbitro assistente de vídeo) após a defensora Batcheba Louis ter bloqueado um cruzamento pelo alto com as mãos.

Stanway comemora gol da vitória; goleira haitiana Kerly Théus foi o destaque do jogo - Dan Peled/Reuters

A goleira Kerly Théus chegou a defender a primeira batida, mas havia se adiantado de forma irregular sobre a linha do gol. A arbitragem ordenou a repetição da cobrança, e Stanway não desperdiçou.

Atual campeã da Europa, a Inglaterra passou a ter mais dificuldades do que o esperado diante da dedicada e organizada seleção haitiana. As caribenhas disputam a Copa pela primeira vez e ocupam apenas o 53º lugar no ranking da Fifa.

Mesmo com ampla posse de bola, as favoritas tinham dificuldades para finalizar com clareza e passaram a apostar em cruzamentos na parte final. Quando chegaram em boas condições, esbarraram em uma atuação segura da goleira Théus.

Enquanto isso, o Haiti conseguia assustar nos contra-ataques, em jogadas comandadas quase sempre pela camisa 10, Nerilia Mondesir.

O gol de empate quase saiu aos 36 minutos da etapa complementar, quando a armadora acionou Roseline Éloissaint com liberdade na área. Desta vez, quem brilhou foi a goleira inglesa Mary Earps, em defesa providencial com o pé esquerdo para salvar o chute cruzado e rasteiro da atacante hatiana.

A partida foi disputada diante de 44 mil espectadores no estádio de Brisbane, na Austrália.

Na segunda rodada, a Inglaterra enfrenta a Dinamarca, enquanto o Haiti encara a China. Ambos os duelos estão marcados para a sexta-feira (28).