EUA estreiam com vitória sobre o Vietnã e mantêm favoritismo

A seleção dos Estados Unidos, maior campeã da Copa do Mundo Feminina, estreou o campeonato com vitória de 3 a 0 em cima do Vietnã. A partida desta sexta-feira (21) aconteceu no Eden Park, na Nova Zelândia, e foi dominada pela seleção norte-americana.

Um dos destaques da noite foi Sophia Smith, a atacante de 22 anos, que marcou dois gols e prestou assistência para o terceiro, feito pela meia-campo Lindsey Horan. Outra atuação que chamou atenção foi a da goleira vietnamita Kim Thanh, que defendeu um pênalti marcado por Alex Morgan logo no primeiro tempo.

Bola em campo

O placar foi aberto aos 13 minutos, por Smith. Esse foi o seu primeiro gol em atuação na Copa do Mundo. A seleção norte-americana seguiu atacando e forçando jogadas, até que nos acréscimos Smith colocou a segunda bola na rede.



Durante toda a partida, o Vietnã atuou na defesa, sem conseguir avançar para o ataque. No segundo tempo, a seleção conseguiu segurar os Estados Unidos até os 30 minutos, mas Horan marcou o terceiro gol aos 31.

O resultado

Essa foi a primeira participação do Vietnã na Copa do Mundo Feminina e, mesmo com a derrota, marca um momento importante para a seleção que conseguiu fazer uma batalha justa contra a favorita da competição.



Em resultado, os Estados Unidos agora lideram o grupo E. A tetracampeã encontra a Holanda na próxima quarta-feira (26), às 22h. Já a seleção Vietnamita, lanterna do grupo, ainda encara Portugal na quinta-feira (27), às 4h30min