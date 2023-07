O que ver no 11º dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

O domingo (30) da Copa do Mundo feminina conta com dois jogos do Grupo H, encerrando a segunda rodada, e dois que fecham a tabela do Grupo A, já válidos pela terceira. O primeiro jogo começa durante a madrugada brasileira, mas há programação até as primeiras horas da manhã.

Com confrontos simultâneos (Suíça x Nova Zelândia e Noruega x Filpinas), as equipes do Grupo A decidem as duas vagas nas oitavas de final. As quatro seleções ainda têm chance de classificação. Há ainda as partidas Coreia do Sul x Marrocos e Alemanha x Colômbia, pelo Grupo H.

Marroquinas e alemãs estarão em campo no domingo - Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos de domingo no Mundial

1h30 – Coreia do Sul x Marrocos

Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Em sua estreia, o time de Marrocos levou seis gols da Alemanha, na segunda-feira (24). É a primeira participação da seleção africana na Copa. A adversária do dia é a Coreia do Sul, outra que busca recuperação de uma derrota, para a Colômbia.

Um bom resultado na partida é essencial para as sul-coreanas se manterem vivas na disputa por uma vaga nas oitavas de final, já que na rodada seguinte elas enfrentarão a Alemanha, favorita no grupo.

4h – Suíça x Nova Zelândia

Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

A partida é decisiva para os dois times. A anfitriã Nova Zelândia surpreendeu na vitória sobre a Noruega na primeira rodada, mas levou 1 a 0 das Filipinas no jogo mais recente. A Suíça, que lidera o grupo, ainda não teve derrotas na competição.

Uma vitória garante a classificação para as oitavas de final a qualquer uma das equipes. O empate basta às suíças, mas esse placar pode lhes custar a liderança da chave.

4h – Noruega x Filipinas

Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia

Transmissão: SporTV, Globoplay, ge, YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Sem a atacante Ada Hegerberg, 28, –que foi eleita melhor do mundo em 2018–, a Noruega empatou com a Suíça na segunda rodada, em partida que não teve nenhum gol marcado. A equipe, que chegou à competição como favorita do grupo, ainda não teve nenhuma vitória e precisa ganhar para ter chance de passar de fase.

Já as Filipinas podem superar as expectativas e passar para a próxima fase em caso de vitória, ou até mesmo com um empate, na dependência do resultado da outra partida.

6h30 – Alemanha x Colômbia

Allianz Stadium, em Sidney, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

As duas equipes vêm de vitórias na primeira rodada e buscam se manter nas primeiras posições do grupo. A partida encerra a segunda rodada da fase de grupos.

O sucesso da Colômbia na estreia contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (24), contou com gol da atacante Linda Caicedo, 18, que é uma das apostas do time para se manter na competição.

O confronto com a Alemanha, contudo, deve ser mais desafiador para a equipe sul-americana. A equipe europeia, que acumula dois títulos mundiais, é a segunda colocada no ranking da Fifa.