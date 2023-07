Renato Augusto decide e Corinthians derrota o São Paulo pela semi da Copa do Brasil

São Paulo

A categoria de Renato Augusto deixou o Corinthians a 90 minutos da final da Copa do Brasil. Pouco acionado em alguns momentos, impaciente em outros, o veterano meia de 35 anos marcou dois gols e foi decisivo na primeira partida da semifinal do torneio.

Por causa dele, o alvinegro derrotou o São Paulo por 2 a 1, nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena.

Renato Augusto comemora um dos seus dois gols na Neo Química Arena, contra o São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

É a segunda vez que os times se enfrentam nesta fase da competição. Em 2002, o Corinthians se classificou, foi à decisão e ficou com o título ao superar o Brasiliense.

O primeiro tempo foi sofrível pelo receio das duas equipes darem espaço para o rival. O São Paulo tocou a bola de um lado para o outro à espera de um vacilo defensivo do Corinthians que, por sua vez, aguardou o erro do adversário para sair no contra-ataque, apesar de atuar em sua arena.

Os problemas dos donos da casa foram, em parte, porque Renato Augusto não aparecia em campo. Isso mudaria no segundo tempo.

O pensamento que pareceu passar pelas cabeças de Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo é que se trata de uma decisão de 180 minutos. A partida de volta, no Morumbi, vai acontecer em 16 de agosto.

O Corinthians vai jogar pelo empate para se classificar. O São Paulo terá de ganhar por dois gols de diferença. Vitória pelo placar mínimo do clube tricolor vai levar a decisão para os pênaltis.

Com o domínio territorial, mesmo que sem criar oportunidades, o São Paulo sofreu um golpe aos 24 minutos, quando sua referência ofensiva, o argentino Jonathan Calleri, teve de ser substituído por Juan. Ele sentiu dor na coxa esquerda.

O alívio corintiano aconteceu também pelo comportamento da sua torcida. Na última vez que as equipes se enfrentaram, em 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, parte do público na Neo Química Arena protagonizou gritos homofóbicos.

Em campo, os donos da casa optaram por ignorar a existência do meio-campo e usaram lançamentos longos da defesa para o ataque. Era como se Renato Augusto, craque indiscutível do time, não existisse. Quando isso mudou, o meia abriu o placar com chute de fora da área, aos dois minutos do segundo tempo.

Parecia uma tendência dos clubes na Copa do Brasil. Das oito vezes que chegou às semifinais do torneio antes de 2023, em sete o Corinthians avançou para a decisão. O São Paulo, em seis disputas anteriores, foi eliminado em cinco ocasiões.

Obrigado a sair para o ataque, o São Paulo dava espaço para Adson, que entrou como opção de velocidade pelas laterais. A equipe de Dorival tentava responder com rápidas trocas de passes e movimentação, mas conseguiu empatar graças a um golpe de sorte. A finalização de Luciano acertou a trave e voltaria para o meio da área aos 10 min, mas bateu no pé do goleiro Cássio e entrou.

Os visitantes pareciam ter vantagem técnica. Arboleda quase virou o placar e a bola estava mais no pé do São Paulo. O Corinthians tentava ainda esticar lançamentos longos. Seria produtivo se pelo menos um deles encontrasse Renato Augusto. Foi o que aconteceu aos 35. O domínio e finalização do armador decidiram o clássico.

Foi o quarto gol na temporada do jogador que sofreu problemas físicos e às vezes teve de sair antes do final das partidas.

Pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (29), o Corinthians recebe o Vasco, lanterna da competição. Não haverá público nas arquibancadas por causa da punição imposta pelos gritos homofóbicos. No dia seguinte, o São Paulo será mandante diante do Bahia.