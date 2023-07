O que ver no sétimo dia da Copa do Mundo feminina

São Paulo

A Copa do Mundo feminina pode ter, em seu sétimo dia, as primeiras seleções classificadas às oitavas de final. É grande essa possibilidade no Grupo C, com favoritismo de Espanha e Japão sobre Zâmbia e Costa Rica, em jogos que ocorrerão na Nova Zelândia.

Já na Austrália, na manhã brasileira de quarta-feira (26), entrarão em campo Canadá e Irlanda. Nenhuma das equipes triunfou na primeira rodada, e agora elas tentam engrenar no Mundial da Oceania.

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos de quarta no Mundial

2h — Japão x Costa Rica

Dunedin Stadium, em Dunedin, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

O Japão iniciou sua campanha demonstrando força e goleando a Zâmbia por 5 a 0. Foi muito clara a superioridade do time asiático, campeão do mundo em 2011, sobre a formação africana, dominada do início ao final.

Há novamente amplo favoritismo das japonesas diante da Costa Rica. Elas obterão classificação antecipada ao mata-mata se vencerem e contarem com ao menos um empate da Espanha no duelo com a Zâmbia.

A meio-campista Jun Endo é uma das armas japonesas - Saeed Khan - 22.jul.23/AFP

4h30 — Espanha x Zâmbia

Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Fique de olho no ataque da Espanha, que mostrou um poderio impressionante na rodada de abertura da Copa. Os números do placar da partida contra a Costa Rica, 3 a 0, não dão a exata dimensão do que se viu em campo, com 46 finalizações da seleção europeia –e uma da adversária.

E boa parte dessas conclusões ocorreram com a craque Alexia Putellas no banco. Eleita melhor do mundo nas duas últimas premiações da Fifa, a meia-atacante de 32 anos vem de lesão séria e não apresenta as melhores condições físicas.

Na estreia da Espanha, a jogadora do Barcelona foi acionada aos 32 minutos do segundo tempo. A expectativa é que o técnico Jorge Vilda lhe dê mais tempo em campo agora, para que ela ganhe ritmo.

Seleção da Espanha tem um ataque de qualidade - Amanda Perobelli - 21.jul.23/Reuters

9h — Canadá x Irlanda

Perth Rectangular Stadium, em Perth, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Campeão olímpico, o Canadá não conseguiu sair do zero com a Nigéria, em sua estreia. A artilheira Christine Sinclair, que já marcou em cinco Mundiais, falhou em um pênalti e perdeu a chance de se tornar a primeira jogadora a balançar a rede em seis edições da Copa.

Ela tem nova oportunidade em Perth, onde seu time busca maior efetividade nas conclusões. Mais um tropeço poderá deixá-lo em situação complicada na chave, antes do duelo com a anfitriã Austrália na rodada final.

A Irlanda, estreante na competição, fez jogo duro com as australianas, que venceram por magro 1 a 0, definido em cobrança de pênalti. A ideia agora é surpreender a forte adversária. Para isso, a equipe conta com a boa meia Katie McCabe, do Arsenal.