Torcedor símbolo seguia time de futebol americano com dinheiro roubado de banco, aponta denúncia

The New York Times

Como o principal animador do time de futebol americano Kansas City Chiefs, Xavier Babudar, conhecido pelos fãs como ChiefsAholic, comparecia a quase todos os jogos, em casa e fora. Dado o alto preço dos ingressos de futebol, era um estilo de vida luxuoso, que Babudar dizia conseguir sustentar graças aos bem-sucedidos armazéns que ele gerenciava no Meio-Oeste dos EUA.

Mas o dinheiro que financiou as viagens de Babudar, segundo procuradores federais, parece ter vindo, em parte, de uma fonte ilícita. O fã de futebol americano é acusado de cometer uma série de assaltos a bancos em pelo menos seis estados no último ano, incluindo em Iowa, onde é suspeito de roubar US$ 70 mil (R$ 336 mil).

Babudar, 29 anos, foi preso perto de Sacramento, na Califórnia, na sexta-feira (7). Agentes federais o acusaram de um crime de roubo a banco e um crime de transporte de propriedade roubada através de linhas estaduais, informou o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Missouri. Isso ocorreu quatro meses depois de ele fugir da acusação em Oklahoma relacionada a um roubo a banco diferente.

Torcedor símbolo do Kansas City Chiefs; polícia investiga suspeita de roubo a banco - chiefs.talk no instagram

Esse roubo é um dos sete que Babudar foi acusado de cometer ou tentar cometer entre abril de 2022 e dezembro de 2022, de acordo com documentos judiciais divulgados na segunda-feira. Os promotores disseram que Babudar havia comprado e resgatado mais de US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões) em fichas de cassinos em todo o Meio-Oeste que pareciam estar relacionadas ao dinheiro roubado. Um júri determinará se Babudar será indiciado pelas acusações adicionais, acrescentou a declaração.

Os procuradores federais em Missouri se recusaram a comentar o caso.

Em dezembro, Babudar foi acusado de roubar uma cooperativa de crédito em Tulsa, Oklahoma, usando uma pistola que ele apontou para o rosto de um caixa. Ele foi liberado em fevereiro depois que uma pessoa, que também era fã do Kansas City Chiefs, concordou em pagar a fiança de US$ 80 mil (R$ 384 mil) de Babudar. Um mês depois, a polícia disse que ele cortou sua tornozeleira eletrônica e desapareceu.

Tracy Tiernan, advogado de Babudar em Oklahoma, disse que não havia entrado em contato com o suspeito desde então.

"Eu ainda não tive nenhuma comunicação com ele além das duas ou três mensagens de texto perguntando onde ele está e implorando para que ele volte", disse Tiernan.

Quatro meses após a fuga, agentes federais encontraram e prenderam Babudar na Califórnia. Ele compareceu na tarde de terça-feira ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oriental da Califórnia, onde um juiz determinou que ele permanecesse sob custódia sem direito a fiança até que pudesse ser transferido de volta para Missouri. A data da audiência no tribunal ainda não foi marcada, de acordo com um porta-voz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Missouri.

O promotor do condado de Tulsa, Steve Kunzweiler, agradeceu aos agentes federais por encontrarem e prenderem Babudar e disse que ainda planejava prosseguir com o processo em Oklahoma. Depois que Babudar escapou de uma prisão em Tulsa, um juiz emitiu um mandado de prisão e uma nova fiança, desta vez fixada em US$ 1 milhão.

"O Condado de Tulsa foi a primeira jurisdição a prender e acusar Babudar em dezembro de 2022", disse Kunzweiler. "Meu escritório trabalhará em conjunto com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos no Distrito Oeste do Missouri para determinar os próximos passos para responsabilizá-lo", acrescentou.

Por anos, Babudar, conhecido por sua persona exuberante e sua característica fantasia de lobo, era uma presença constante nos jogos do Kansas City Chiefs. Ele era frequentemente apresentado em transmissões da NFL e tinha dezenas de milhares de seguidores no Twitter sob o nome de usuário @ChiefsAholic. A conta agora é administrada por um usuário diferente.

Mas sua aparição em uma prisão de Tulsa, em dezembro, e sua fuga perfuraram sua imagem como um torcedor de futebol empreendedor e afável. Uma nova narrativa apresentada pelas autoridades policiais e promotores retratou um homem sem raízes vivendo em seu carro com um histórico de crimes menores, como furtos a lojas.

"Ele teve uma má sorte na vida", disse Tiernan, referindo-se a Babudar. "Ele não teve orientação do pai e lutou contra a falta de moradia. Foi um clima terrivelmente difícil para um adolescente suportar."