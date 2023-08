Alison dos Santos fica em quinto na final dos 400 m com barreiras do Mundial

São Paulo

Alison dos Santos, 23, teve um desempenho aquém do que esperava nesta quarta-feira (23) e viu ficar pelo caminho o sonho de conquistar o bicampeonato no Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria.

Na prova dos 400 m com barreiras, o paulista sofreu com falta de ritmo, derrubou alguns obstáculos e não conseguiu ir além do quinto lugar, com o tempo de 48s10.

O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, que fez 46s89, e conquistou o título pela terceira vez. A prata foi para Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas. E o americano Rai Benjamin fechou o pódio.

Alison dos Santos ficou frustrado com seu desempenho na final dos 400 m com barreira - Aleksandra Szmigiel/Reuters

"Foi frustrante bater na barreira. Espero estar melhor no ano que vem em Paris para buscar a medalha. Quero ter um ano abençoado, trabalhando com calma para chegar na Olimpíada competitivo", afirmou o atleta ao Sportv.

Campeão no Mundial disputado em Eugene, nos Estados Unidos, em 2022, Piu, como é conhecido, sofreu em fevereiro deste ano uma grave lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia.

O problema prejudicou sua preparação para a competição na Hungria, além de interromper uma sequência vitoriosa do paulista.

Além do Mundial nos EUA, Alison conquistou em Zurique, na Suíça, o título de campeão da temporada nos 400 m com barreiras da Diamond League. Este é o principal circuito de competições da World Athletics, a antiga Associação Internacional de Federações do Atletismo.

As conquistas fizeram ele ser eleito o melhor atleta do país no Prêmio Brasil Olímpico em 2022. Para este ano, o objetivo dele era repetir os bons resultados para se preparar visando os Jogos Olímpicos de Paris.

Nos Jogos de Tóquio, o brasileiro conquistou a medalha de bronze também nos 400 m com barreiras, prova que é a grande especialidade dele.