Baixe o pôster do campeão do Campeonato Brasileiro

São Paulo

A Folha oferece aos torcedores o download do pôster do Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro de 2023.

A formação comandada pelo técnico português Abel Ferreira arrancou na reta final do torneio, com atuações de gala do jovem Endrick, de apenas 17 anos, para se sagrar campeão brasileiro pela 12ª vez na história. A confirmação da conquista veio nesta quarta-feira (6), após empate com o Cruzeiro no Mineirão.

Jogadores do Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro de 2023 - Cesar Greco/Palmeiras

BAIXE O PÔSTER COMO FUNDO DE TELA DO COMPUTADOR

Abra a imagem abaixo na resolução preferida, clique sobre ela com o botão direito e selecione "Definir como fundo da área de trabalho" (ou mensagem semelhante), no Windows.

Para os usuários Mac, clique com o botão direito do mouse e selecione "Usar imagem como imagem da mesa".

ESCOLHA SUA RESOLUÇÃO OU PROPORÇÃO DE TELA

2.560 x 1440 (16:9)

2.960 x 1.440 (5:9)

3.000 x 2.880 (3:2)

5.120 x 2.880 (5:8)

Smartphone (16:9)