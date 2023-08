Fifa suspende cartola espanhol por beijo em jogadora campeã do mundo

São Paulo e Madri | AFP

A Fifa anunciou na manhã deste sábado (26) que decidiu suspender provisoriamente o presidente da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), Luis Rubiales, de todas as atividades relacionadas ao futebol, nos níveis nacional e internacional.

"Esta suspensão, em vigor a partir de hoje, terá duração inicial de 90 dias, pendendo resultados dos procedimentos disciplinares abertos contra o sr. Rubiales na quinta-feira (24)", diz o comunicado oficial publicado no site do órgão máximo do futebol internacional.

Luis Rubiales, chefe da federação espanhola, durante discurso em que se negou a renunciar ao cargo, na sexta (25) - RFEF - 25.ago.23/AFP

A nota diz ainda que o chefe do Comitê Disciplinar da Fifa, o colombiano Jorge Ivan Palacio, determinou outras duas diretivas, em que ordena que Rubiales e a federação espanhola não entrem em contato com a jogadora Jennifer Hermoso ou qualquer pessoa de seu entorno. A decisão, diz a Fifa, foi comunicada à RFEF, a Rubiales e à Uefa, (União das Federações Europeias de Futebol), da qual a Espanha faz parte e que tem Rubiales como vice-presidente.

Nem o cartola nem a Uefa haviam se manifestado sobre a suspensão até a publicação deste texto. De acordo com a agência de notícias Reuters, a RFEF, por meio de um porta-voz, afirmou que a federação "respeita todos os pronunciamentos da Fifa".

A suspensão vem na esteira de uma semana de críticas e controvérsias para Rubiales. No último domingo (20), após a seleção espanhola ganhar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia sobre a Inglaterra, por 1 a 0, o dirigente foi filmado segurando a cabeça de Hermoso e dando-lhe um beijo na boca durante a entrega das medalhas.

Desde então, a meio-campista afirmou que não consentiu ao beijo e que não gostou do ocorrido. "Simplesmente fui desrespeitada", disse em comunicado publicado na sexta (25). Por meio de seu sindicato, Futpro, a jogadora buscará ações legais contra o cartola.

Rubiales, por sua vez, diz que o beijo foi consentido. Em discurso em uma assembleia extraordinária da RFEF, afirmou que Hermoso foi quem iniciou o contato físico levantando-o do chão pelos quadris. Ele disse que perguntou à atleta se poderia dar a ela "um pequeno beijo" e que ela teria respondido "ok".

O dirigente Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola, segurou o rosto da jogadora da seleção espanhola, Jenni Hermoso e deu um beijo na boca, provocando um momento extremamente constrangedor durante a cerimônia de entrega da medalha de ouro para a equipe campeã da Copa do Mundo Feminina. - Reprodução/Sportv

Apesar de pressionado por críticas vindas do governo espanhol, de outros dirigentes do futebol nacional e internacional e pelas jogadoras, Rubiales disse na sexta que não iria renunciar. "Um beijo consensual vai me tirar daqui? Eu não vou renunciar. Vou lutar até o fim", disse Rubiales, recebendo aplausos da plateia predominantemente masculina na assembleia.

Em resposta, cerca de 80 jogadoras da Espanha, entre elas as 23 atletas campeãs do mundo, divulgaram comunicado na sexta no qual afirmam que "não voltarão a aceitar uma convocação da seleção" sem mudanças na chefia da RFEF.

O próprio governo espanhol também anunciou medidas contra Rubiales. Na sexta-feira, o secretário de Estado para o Esporte, Víctor Francos, anunciou a apresentação de "uma denúncia fundamentada ao TAD (Tribunal Administrativo do Esporte) para que este avalie" se "o que foi cometido constitui uma falha muito grave".

Neste sábado, o ministro de Esportes, Miquel Iceta, afirmou em entrevista ao jornal El País que, caso o TAD aceite a denúncia do Executivo, "procederemos de imediato à suspensão das funções de presidente da federação".

"O Governo não vai ficar impassível diante do que consideramos uma atitude inaceitável que prejudica os direitos das jogadoras de futebol e que mancha a imagem do nosso esporte a nível nacional e internacional", acrescentou Iceta.

Espanha anuncia 'ações judiciais' contra Hermoso

A RFEF chamou de "mentiras" as últimas acusações de Hermoso contra Rubiales, e anunciou "ações judiciais".

"A RFEF e o senhor presidente demonstrarão cada uma das mentiras espalhadas, seja por alguém em nome da jogadora ou, se for o caso, pela própria jogadora", disse a agência em comunicado divulgado na madrugada de sexta para sábado, depois que a espanhola disse que se sentiu "vítima de agressão" por causa do beijo na boca de Rubiales.

A RFEF indicou que iniciará "as ações judiciais correspondentes" para defender a versão do seu presidente, que se recusou a renunciar na sexta-feira, e que considerou que se tratou de um gesto "consentido".

Hermoso, 33, garantiu na tarde de sexta-feira que se sentiu "vulnerável e vítima de agressão" ao receber um beijo de Rubiales, depois de ter afirmado que o beijo "não foi consentido".

Poucas horas antes, Hermoso havia garantido, em um primeiro comunicado do seu sindicato Futpro, que "em nenhum momento" consentiu aquele beijo, desmantelando a defesa de Luis Rubiales.

Em seu comunicado, a federação cita o da Futpro, no qual Hermoso afirma: "Em nenhum caso procurei levantar o presidente". Rubiales havia dito em seu discurso que a jogadora iniciara o contato entre os dois, levantando-o do chão pelo quadril.

A RFEF acompanha seu comunicado com quatro fotos para defender sua versão de que foi a jogadora quem tirou o presidente do chão, e não o contrário.

"Os pés do senhor presidente estão clara e manifestamente levantados do chão em consequência da ação de força exercida pela jogadora", explica a RFEF.

A federação também respondeu às jogadoras internacionais, que anunciaram na sexta-feira a sua recusa em voltar a jogar com a seleção sob a direção dos atuais dirigentes da RFEF.

No seu comunicado, a RFEF lembra que "a participação na seleção é uma obrigação de todos os membros da federação, caso sejam chamados a fazê-lo".

Este caso, o chamado "#MeToo do futebol espanhol", provocou uma avalanche de críticas contra Luis Rubiales no mundo político e esportivo.