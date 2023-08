Coco Gauff vai ao US Open para continuar o legado de Serena Williams

Nova York e São Paulo | AFP

Um ano após a emocionante despedida do tênis de Serena Williams em Flushing Meadows, a jovem americana Coco Gauff sonha em começar a escrever sua história no US Open, que começa na segunda-feira.

A estrela da Flórida, de 19 anos, que cresceu idolatrando Serena e Venus Williams, chega ao encontro nova-iorquino em seu melhor momento para lutar por seu primeiro título de Grand Slam depois de uma impressionante sequência de resultados nesta turnê de quadra dura.

No início do mês, Gauff conquistou o torneio WTA 500 de Washington e no último fim de semana levantou seu primeiro troféu WTA 1000 em Cincinnati.

Em Cincinnati, ela também obteve sua primeira vitória contra a número um do mundo e atual campeã do US Open, Iga Swiatek, após sete tentativas fracassadas, incluindo a final de Roland Garros de 2022.

O ótimo momento de Gauff no último mês a coloca como uma das favoritas ao último Grand Slam do ano.

Gauff tem sido uma das grandes promessas mundiais desde que, há quatro anos, se tornou conhecida com uma brilhante campanha até a quarta rodada de Wimbledon, com apenas 15 anos.

A americana, atualmente número seis do ranking da WTA, afirma que seu sucesso recente se baseou em aprender a conseguir vitórias mesmo quando não está jogando seu melhor tênis.

"Acredito que isso é o que faz uma campeã: como você se sai nos dias em que não se sente tão bem", declarou após sua vitória em Cincinnati.

Gauff conta que passou "muitas noites chorando em casa" no início da temporada enquanto lutava para encontrar sua melhor forma.

"Foi difícil para mim, porque eu sabia o que precisava melhorar", apontou. "Eu ia para os treinos e trabalhava nisso. Mas não se traduzia nos jogos. Ainda posso melhorar muito".

Trajetória ascendente

Se a trajetória ascendente de Gauff continuar nas próximas duas semanas, ela pode se tornar a quinta tenista negra a vencer o Aberto dos Estados Unidos na era aberta, seguindo os passos das irmãs Williams, Sloane Stephens e Naomi Osaka.

Agora que Serena Williams deixou o cenário, Gauff está ciente de que muitos a consideram a grande porta-bandeira da próxima geração de tenistas afro-americanas.

É uma responsabilidade que a adolescente assume de bom grado, embora não acredite que possa se comparar a Serena Williams. "É algo que não levo na brincadeira", afirma Gauff. Às vezes, acho que isso aumenta a pressão, porque sei que essa comunidade de pessoas, a comunidade de pessoas de cor, as pessoas negras, me admiram muito".

"Especialmente com a aposentadoria de Serena, as pessoas me consideram a próxima líder ou algo assim do tênis", afirmou. "Mas Serena é a melhor de todos os tempos por um motivo. Eu faço parte de 'todos os tempos', então não sei se conseguirei chegar tão longe quanto ela. Esse é o sonho".

"Para mim, trata-se simplesmente de me esforçar ao máximo para ser a melhor versão de mim mesma e ser a melhor Coco dentro e fora de quadra", concluiu.

O caminho de Gauff, sexta cabeça de chave, rumo ao título em Nova York pode trazer desafios como um novo duelo contra Swiatek nas quartas de final. Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, é outra das figuras que está no caminho de Gauff.

Torneio começa nesta segunda

Gauff, cabeça de chave número 6, começa sua jornada no US Open nesta segunda (28), contra Laura Siegemund (121ª colocada no ranking), da Alemanha. As duas se enfrentam no primeiro jogo da sessão noturna na arena Arthur Ashe, principal estádio do torneio, a partir das 20h (horário de Brasília).

Na sequência, entra em quadra Novak Djokovic, de volta ao último grand slam do ano depois de ter a entrada nos Estados Unidos negada por falta de vacina contra a Covid em 2022. Atual número dois do ranking, o sérvio encara o francês Alexandre Muller, 84º do mundo.

O dia começa na Arthur Ashe com Iga Swiatek, número um do mundo, e a sueca Rebecca Peterson (86), seguidas dos americanos Francis Tiafoe (10) e Learner Tien (700), wild card de 17 anos.

A brasileira Bia Haddad Maia (19) encara Sloane Stephens (36), campeã em Flushing Meadows em 2017, na segunda partida da quadra Louis Armstrong, depois do embate entre Victoria Azarenla (18) e Fiona Ferro (190), a partir das 12h.

O torneio será exibido no Sportv3, na Espn2 e no Star+.