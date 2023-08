Disney entra no mercado de apostas esportivas com acordo de R$ 10 bilhões

Nova York e Los Angeles | Financial Times

A Disney está entrando no mercado de aposta esportiva dos Estados Unidos, vinculando sua rede de televisão ESPN à empresa de cassino e jogos online Penn Entertainment em um acordo de US$ 2 bilhões (R$ 9,8 bilhões).

A Penn irá renomear seus portais de apostas esportivas nos Estados Unidos, disponíveis em 16 estados e atualmente conhecidos como Barstool Sportsbook, para ESPN Bet, anunciaram as empresas na terça-feira (8). A mudança ocorre menos de seis meses após a Penn concluir, por US$ 551 milhões (R$ 2,7 bilhões), a aquisição do Barstool, o site de apostas esportivas e entretenimento fundado por Dave Portnoy em 2003 e que se tornou conhecido nos EUA por seus comentários animados e ocasionalmente controversos.

Nos termos do acordo, a Penn pagará à ESPN US$ 1,5 bilhão (R$ 7,3 bilhões) em dinheiro ao longo de dez anos e concederá US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões) em opções de compra de ações da Penn. A mudança de marca entrará em vigor neste ano.

Disney é a dona da ESPN; um site de apostas esportivas dos EUA receberá o nome do canal a cabo - Dado Ruvic - 13.jul.21/Illustration/REUTERS

Penn venderá a totalidade das ações ordinárias da Barstool de volta para Portnoy "em troca de certas cláusulas de não concorrência e outras restrições contratuais".

O acordo entre Penn e ESPN é um momento marcante para a rede de televisão a cabo esportiva da Disney, à medida que continua a expandir sua plataforma de streaming ESPN+ e contratou consultores para examinar suas opções.

Em um comunicado em vídeo publicado em sua conta no Twitter, Portnoy insinuou que os "artigos difamatórios" do The New York Times e do Insider estavam entre as razões para a desvinculação e afirmou que Barstool e Penn tiveram "licenças negadas por minha causa".

Em 2022, o New York Times retratou Portnoy como alguém que promovia jogos de azar de forma irresponsável, enquanto, no ano anterior, o Insider conversou com várias mulheres que o acusaram de conduta sexual inadequada.

"Subestimamos o quão difícil é para mim e para o Barstool operar em um mundo regulado", disse Portnoy. Após a venda, "não precisamos mais ficar de olho no que dizemos, como falamos, o que fazemos, é de volta ao navio pirata", disse ele.

Jay Snowden, CEO da Penn, destacou o amplo alcance da ESPN entre telespectadores lineares e em streaming, além das redes sociais, que incluem mais de 105 milhões de visitantes digitais mensais e 25 milhões de assinantes do ESPN+.

As apostas esportivas são uma indústria relativamente nova nos Estados Unidos, lançada efetivamente após uma decisão da Suprema Corte dos EUA em 2018 que derrubou uma proibição federal. Desde então, 34 estados e o Distrito de Columbia legalizaram a prática, de acordo com a American Gaming Association, um grupo comercial.

Assim, a batalha pela participação de mercado tem sido rápida e feroz, com os grupos de fantasia diária FanDuel e DraftKings comandando uma participação de mercado combinada de 70% nos últimos 12 meses até julho, de acordo com a Eilers & Krejcik Gaming. A Penn detinha aproximadamente 2% do mercado por meio de seu Barstool Sportsbook.

A Disney adquiriu uma participação de 5% na DraftKings em 2019, quando comprou a 21st Century Fox. Também fez um acordo com a Caesars Entertainment que lhe deu o direito exclusivo de fornecer probabilidades de apostas esportivas para a ESPN. Esses acordos devem ser encerrados após o fechamento do acordo com a Penn.

A decisão representa uma reversão para o CEO da Disney, Bob Iger, que por anos evitou apostas esportivas porque acreditava que era muito ousado para a marca familiar da Disney. Em 2019, ele disse aos investidores que não esperava que a Disney se envolvesse.

Iger já havia indicado, neste ano, que estava flexibilizando sua posição.

O CEO da Dsiney, Robert Iger, durante evento; ele era contra a entrada da empresa no mercado de apostas, mas mudou de ideia - Chip Somodevilla - 4.jun.12/AFP

"Eu provavelmente estive mais do lado conservador sobre isso por muito tempo. Mas mudei porque acredito que a aceitação das apostas esportivas cresceu significativamente", disse ele à revista Time em abril.

A Disney planeja divulgar os resultados trimestrais na quarta-feira (9).

Jimmy Pitaro, presidente da ESPN, disse que a parceria da rede com a Penn surgiu da crescente demanda por produtos de apostas esportivas entre seus telespectadores.

"Sabemos que os fãs de esportes desejam tanto conteúdo de apostas quanto a capacidade de fazer apostas com menos atrito dentro de nossos produtos", disse ele em um comunicado.

As ações da Penn subiram quase 10% para US$ 27,20 (R$ 133,40) nas negociações após o expediente, enquanto as ações da Disney subiram ligeiramente para US$ 88 (R$ 431,59).