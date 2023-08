Lionel Messi leva Inter Miami a seu primeiro título, com decisão por pênaltis

São Paulo

Lionel Messi precisou de menos de um mês para levar o Inter Miami ao primeiro título de sua história. Fundado em 2018, o time norte-americano conquistou na noite de sábado (19) a Leagues Cup, competição que reúne clubes dos Estados Unidos e do México.

O troféu foi obtido nas cobranças de pênalti, com com uma vitória por 10 a 9 da formação da Flórida sobre o Nashville SC, em Nashville. No tempo normal, os dois times empataram em 1 a 1. Messi abriu o placar e Drake Callender, do Inter Miami, marcou contra e empatou a partida, disputada com casa cheia no Geodis Park.

Se não chega a ser uma taça marcante para o argentino, que ganhou tudo com o Barcelona ao longo da carreira e triunfou com a seleção de seu país na última Copa do Mundo, o resultado foi bastante celebrado nos Estados Unidos. E exibiu rapidamente um resultado palpável da aposta no craque.

Messi, 36, fez sua estreia no último dia 21: com um golaço de falta, definiu nos acréscimos a vitória por 2 a 1 do Inter Miami sobre o mexicano Cruz Azul. Até a final contra o Nashville, tinha nove gols em seis partidas disputadas, com cinco vitórias e um empate.

O argentino repetiu diversas vezes, inclusive na véspera da final, que esportivamente não lhe "falta mais nada". "Estou desfrutando o meu momento", declarou o jogador, que, desfrutando o momento, tem mais um título no currículo.