Com volta em grande estilo, Simone Biles mostra força após pausa na carreira

San Jose (Estados Unidos) | The New York Times

A esta altura, não há contestação de que Simone Biles seja a maior ginasta de todos os tempos. O debate sobre esse status terminou em grande parte anos atrás, quando ela começou a ultrapassar os limites do que é possível no esporte.

Sua consistência também é incomparável. Desde 2013, Biles conquistou 32 medalhas em campeonatos mundiais e olímpicos, mesmo depois de se retirar de várias finais nos Jogos de Tóquio em 2021 para preservar sua saúde mental. A pergunta geralmente não é se Biles vai vencer, mas sim por quanto.

A resposta no Campeonato de Ginástica dos Estados Unidos, no último fim de semana, foi uma diferença de 3,9 pontos em relação à medalhista de prata Shilese Jones. A vitória de Biles também significou que ela quebrou um recorde de 90 anos ao se tornar a primeira pessoa norte-americana, mulher ou homem, a vencer oito títulos nacionais de ginástica na categoria individual geral. E, aos 26 anos, ela é a mulher mais velha a vencer o evento.

Simone Biles exibe uma de suas três medalhas de ouro no Campeonato Nacional dos EUA: ela trinfou no solo, na trave e no individual geral - Ezra Shaw - 27.ago.23/Getty Images via AFP

O campeonato nacional ocorreu apenas algumas semanas depois de seu retorno à competição de elite após um hiato de dois anos. Ela venceu facilmente uma competição classificatória chamada U.S. Classic neste mês, em Hoffman Estates. No SAP Center, em San Jose, no domingo (27), mesmo diante de um grupo de concorrentes amplo e talentoso, Biles parecia melhor do que nunca.

Isso pode ser atribuído parcialmente à sua atitude, serena. "É apenas ginástica", falou a suas colegas de equipe mais jovens. Mantendo sua postura relaxada, Biles evitou dizer explicitamente que está buscando competir nos Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano.

"Metas pessoais e coisas assim, acho que às vezes é bom mantê-las para nós mesmos, apenas para que ninguém possa jogar na nossa cara: ‘Ah, bem, essa era sua meta, e você não a alcançou’", declarou. "Estou na idade em que é, tipo, ‘ei, deixe-me em paz’. Então, uma coisa de cada vez."

Na sexta-feira, na primeira noite de competição, Biles esteve perto da perfeição. Suas duas instabilidades na trave e um passo fora dos limites no exercício de solo foram ofuscados por ela quase acertar perfeitamente o pouso em um salto de duplo pike Yurchenko, uma habilidade tão desafiadora que nenhuma outra mulher e apenas alguns homens tentam.

O movimento –ela se lança em dois giros com as pernas esticadas em um ângulo de 90 graus– recebeu uma pontuação alta de 15,700 no fim de semana, mesmo com uma dedução de meio ponto. Ela recebeu a penalidade porque um de seus treinadores, Laurent Landi, estava no pódio e ao lado do aparelho por sua segurança.

Biles não exibiu o duplo pike nos aquecimentos nem na competição de domingo, optando por mostrar apenas um salto difícil chamado Cheng. Landi disse que Biles machucou um tornozelo no movimento na sexta-feira e que não havia motivo para ela repeti-lo apenas para mostrar.

Os outros eventos –barras assimétricas, trave e exercício de solo– foram Biles em estado puro: altura e velocidade incríveis e alguns pequenos saltos nos pousos. Os aplausos mais altos da competição e uma ovação de pé vieram quando ela garantiu o campeonato com um impressionante 15,400 no solo. Landi afirmou: "Foi a melhor rotina de solo que já a vi fazer".

Simone Biles impressionou em sua apresentação no solo - Loren Elliott - 27.ago.23/AFP

A única medalha de bronze de Biles foi nas barras assimétricas, que é seu evento mais fraco apenas porque ela é tão fenomenal em todos os outros. No salto, ela decidiu não fazer um segundo salto no último dia de competição, o que a deixou fora da briga por uma medalha nessa prova. Além do ouro no individual geral, Simone triunfou na trave de equilíbrio e no solo, nas decisões por aparelhos.

Biles reconheceu que estava nervosa em todos os eventos, mas afirmou que se sentia capaz e preparada porque estava treinando de forma mais eficiente. "A idade ajuda", disse ela. "Não posso me dar ao luxo de ir para o ginásio e passar todas aquelas horas."

Quando questionada sobre quais palavras descreviam seus sentimentos após o campeonato, ela decidiu por "feliz" e "com fome" para o jantar. "Feliz que acabou", acrescentou, "e feliz por estar de volta competindo".