Em jogo marcado por racismo, Corinthians avança na Sul-Americana

Em um jogo manchado por mais um episódio de racismo no futebol sul-americano, o Corinthians segurou o empate em Rosário, na Argentina, e se classificou na Copa Sul-Americana. O placar de 0 a 0 com o Newell's Old Boys, nesta terça-feira (8), levou a equipe brasileira para as quartas de final da competição.

Em São Paulo, o Corinthians havia vencido por 2 a 1.

Torcedor do Newell's faz gesto de macaco em direção aos corintianos - Reprodução @IDCorinthiana no Twitter

O time agora terá como adversário Estudiantes-ARG ou Goiás na próxima fase. A decisão da vaga será nesta quarta-feira (9). Na primeira partida, os argentinos venceram por 3 a 0.

Antes da partida desta terça-feira, vídeo divulgado nas redes sociais mostrou torcedor do Newell’s fazendo gestos de macacos na direção dos corintianos. É possível ouvir também grito de "mono" (macaco).

Na vitória sobre o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, na fase inicial da competição, o mesmo já havia acontecido com o clube de Rosário, multado em US$ 100 mil (R$ 490 mil pela cotação atual) pela Conmebol.

Ônibius da torcida corintiana foram apedrejados nas imediações do estádio Marcelo Bielsa. Com 42 mil pagantes, os locais tentaram pressionar, mas o incentivo constante não fez diferença.

O Newell’s deu 16 finalizações no primeiro tempo contra três do Corinthians. A equipe argentina deu arremates que não levavam perigo. Cássio não fez nenhuma grande defesa. O abafa aconteceu porque o time brasileiro não sabia como manter a bola no ataque. A opção de usar a velocidade de Adson e Wesley pelas pontas não deu certo.

No intervalo, a divisão entre as duas torcidas foi rompida pelos locais e a polícia teve de fazer um cordão de isolamento. Objetos começaram a ser atirados de um lado para o outro e cadeiras foram jogadas.

O segundo tempo apenas recomeçou depois de os atletas do Newell’s pedirem para o público se acalmar. Cássio reclamou ter sido atingido por uma garrafa, recolhida pela arbitragem.

Polícia separa os torcedores argentinos dos brasileiros no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário - Marcelo Manera/AFP

Mesmo depois de reiniciada a partida, os jogadores continuaram a se queixar de objetos lançados em campo.

A etapa complementar seguiu no mesmo ritmo, com a diferença que o Corinthians conseguiu ameaçar mais. Aos 26, Yuri Alberto quase marcou. Com o passar do tempo, o Newell’s tentou pressionar e quase abriu o placar aos 36, quando Fabio Santos salvou finalização de Gómez que entraria.

Ainda vacilante no Campeonato Brasileiro, onde está em 14º, a equipe de Vanderlei Luxemburgo tem sua melhor chance de ser campeão nas competições de mata-mata. Além da Sul-Americana, está vivo na Copa do Brasil. No próximo dia 16 decide vaga na final contra o São Paulo depois de ter vencido a primeira semi por 2 a 1.

O empate na Argentina representou o 10º consecutivo do time sem derrota na temporada.

No domingo (13), o Corinthians recebe o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Nacional.