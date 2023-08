Lucas Moura volta ao São Paulo, mas Atlético Mineiro vence no Morumbi

São Paulo

A festa do São Paulo foi antes da partida. As duas maiores contratações do clube para a temporada foram apresentadas. O meia colombiano James Rodríguez e o atacante Lucas Moura pisaram no gramado e acenaram para a torcida antes do confronto com o Atlético Mineiro, neste domingo (6), no Morumbi.

Rodríguez vai atuar pela primeira vez no futebol nacional. Lucas volta ao clube que o revelou depois de 11 anos na Europa.

Lucas Moura (à esq.) e James Rodríguez são apresentados antes da partida do São Paulo com o Atlético Mineiro - Lucas Correa/Agência Enquadrar/Folhapress

Apenas o segundo entrou em campo, mas não conseguiu decidir. O Atlético venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

O placar quebrou a sequência de dez partidas sem vitória dos visitantes, que ganharam pela primeira vez sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O São Paulo chegou a cinco partidas sem vencer.

O time tricolor dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu transformar seu maior controle da bola em gols. No primeiro minuto, criou duas oportunidades para marcar, não aproveitou e o castigo veio em seguida.

Hulk cobrou uma falta de longa distância, acertou o ângulo do gol defendido por Rafael e abriu o placar para o Atlético.

Os mineiros passaram a atuar como Scolari planejou, com lançamentos longos para os contra-ataques. O São Paulo seguiu pressionando até o intervalo. Rodrigo Nestor em chute cruzado e Diego Costa, de cabeça, ameaçaram.

No intervalo, Dorival Júnior atendeu ao pedido dos torcedores e colocou Lucas Moura em campo. Ele entrou no lugar do volante Talles Costa.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com o São Paulo buscando as jogadas ofensivas, mas errando nas finalizações. Lucas quase empatou em cobrança de falta.

A oportunidade mais clara foi aos 19, quando o goleiro Matheus Mendes evitou o gol de Calleri. No contra-ataque, Patrick foi derrubado na área e Pavón cobrou para fazer o segundo do Atlético.

Hulk (centro da imagem) comemora seu gol de falta contra o São Paulo - Pedro Souza/Atlético

Foi um balde de água fria no São Paulo, que arrefeceu o ânimo e só não levou o terceiro porque Hulk concluiu por cima do gol um cruzamento dentro da pequena área e sem goleiro.

Na quinta (10), o São Paulo enfrenta o San Lorenzo-ARG, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, em Buenos Aires, os argentinos ganharam por 1 a 0.

Um dia antes, o Atlético visita o Palmeiras, pelas oitavas da Libertadores, precisando virar o confronto. em Belo Horizonte, o alviverde venceu por 1 a 0.