James Rodrígues perde pênalti e São Paulo é eliminado pela LDU

São Paulo

O São Paulo está fora da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (31), a formação tricolor foi eliminada no Morumbi pela LDU, do Equador, com uma derrota nos pênaltis, por 5 a 4.

Nas penalidades, o grande vilão dos são-paulinos acabou sendo o colombiano James Rodrígues, uma das principais contratações da equipe na última janela de transferência. Ele foi o único que desperdiçou a sua cobrança.

No primeiro confronto, no Equador, o São Paulo perdeu por 2 a 1, mas voltou para casa com a sensação de que era possível reverter a desvantagem. O gol de Lucas, quando o jogo estava 2 a 0, deu confiança para o time do Morumbi.

Diante de sua torcida, a equipe são-paulina precisou de 77 minutos, sendo 45 do primeiro tempo e 32 da etapa final, para igualar o confronto. O empate veio quando Aborleda marcou de cabeça, após escanteio, em lance no qual o goleiro adversário não conseguiu afastar uma bola que foi em sua direção.

Rafinha e Guerrero disputam a bola durante partida entre São Paulo e LDU no Morumbi - @thesudamericana no X

Mesmo perdendo e com um jogador a menos —Alexander Alvarado foi expulso logo aos 3 minutos da etapa final—, a LDU não se limitou apenas a defender, buscou o ataque e evitou que a equipe da casa fizesse mais do que um gol. Com a vitória pelo placar mínimo, a disputa acabou definida nos pênaltis.

Agora, na sequência da competição mata-mata, o adversário da LDU será o Defensa y Justicia, da Argentina, responsável por eliminar o Botafogo nas quartas de final.

Na outra chave, o Fortaleza voltou a vencer o América Mineiro também nesta quinta, desta vez, jogando no estádio Castelão, por 2 a 1, e será o adversário do Corinthians na semifinal. No duelo de ida, os cearenses venceram por 3 a 1.

O time paulista avançou para a penúltima fase da competição depois de eliminar o Estudiantes (ARG), nos pênaltis. No primeiro confronto, em Itaquera, os donos da casa venceram por 1 a 0 e, na Argentina, acabou derrotado no tempo normal pelo mesmo placar.