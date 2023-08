São Paulo

Neste domingo (13), o meia colombiano James Rodríguez, de 32 anos, deverá realizar sua estreia pelo São Paulo no Maracanã, contra o Flamengo.

Com seis gols, James terminou na artilharia da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e logo foi contratado pelo Real Madrid. Mesmo não tendo brilhado como era esperado no clube espanhol, a atuação no Mundial mais a ida para o clube merengue rendeu-lhe a fama de jogador popstar.

O meio-campista colombiano James Rodriguez segura a camisa do São Paulo durante uma coletiva de imprensa para apresentá-lo como o novo jogador do clube em São Paulo, Brasil, em 1º de agosto de 2023. - Miguel Schincariol/AFP

A chegada de James Rodríguez ao São Paulo trouxe uma curiosa simbiose, com os dois tendo crescimento acima da média nas redes.

O time paulista ganhou cerca de 200 mil seguidores no Instagram na primeira semana após o anúncio. Nos sete dias anteriores, o aumento foi de apenas 47 mil seguidores, ou 25%.

O colombiano conquistou 460 mil seguidores no Instagram na primeira semana depois de sua contratação. Nos sete dias anteriores, o crescimento foi de 316 mil seguidores --um número significativo, mas consideravelmente menor.

James Rodríguez atualmente está com 51,7 milhões de seguidores no Instagram. O São Paulo, seu novo clube, é dez vezes menor, com 5,6 milhões (como tudo é questão de perspectiva, Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro no Real, é dez vezes maior, com 599 milhões).

O abismo de seguidores entre um só jogador e um clube inteiro é explicado pelo impacto global dos times europeus. No entanto, a chegada de James Rodríguez ao São Paulo pode trazer muitos benefícios de marketing ao clube.

O número de associados, por exemplo, saltou de 35 mil para 45 mil em apenas quatro dias, um salto de 30%. O número nas redes é um importante termômetro para essas ações. Se souber explorá-lo bem, o colombiano poderá ser uma importante fonte de receitas para o time do Morumbi.

Já James tem uma nova chance na carreira. Depois de jogar no Real Madrid e Bayern de Munique, passou as últimas temporadas no Al Rayyan, do Qatar, e no Olympiacos, da Grécia, dois clubes de baixa relevância.

Se daqui a alguns meses ou anos o jogador ficará conhecido como "só marketing", só dependerá dele em campo.