Suécia bate a seleção anfitriã com 2 a 0 sobre Austrália

Disposta ao menos a permanecer no pódio da Copa do Mundo feminina 2023, seleção australiana tentou, mas não conseguiu bater as suecas, favoritas pela tradição na modalidade e pela campanha de vitórias no torneio. A Suécia levou mais garra ao gramado e fez 2 a 0 contra a Austrália, garantindo outra vez o terceiro lugar, que já havia conquistado em 2011 e 2019.

A disputa pela terceira posição na Copa do Mundo feminina abarrotou o estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália.

Seleção sueca celebra o segundo gol contra a Austrália - Patrick Hamilton / AFP

Aos 27 minutos do 1º tempo, um pênalti marcado sobre a jogadora Blackstenius resultou no primeiro gol da Suécia, num momento em que a equipe favorita enfrentava dificuldade com uma reação das anfitriãs na partida dominada até aquele momento pelas suecas.



Aos 16 minutos do 2º tempo, no contra-ataque de Blackstenius em passe para Asllani, a camisa 9, marca 2 a 0 para a Suécia.

Dali para a frente, a seleção sueca controlou a partida sem situações de perigo oferecidas pelas "Matildas". Até praticamente o fim do tempo regulamentar a Suécia ficou no toque de bola, desviando de uma ou outra reação da seleção australiana, nos minutos finais, após a substituição de duas jogadoras da equipe vencida.