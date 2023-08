Palmeiras elimina o Atlético e vai às quartas da Libertadores pela sexta vez consecutiva

São Paulo

Pela sexta vez consecutiva, o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira (9), o time alviverde segurou um empate sem gols contra o Atlético Mineiro, no Allianz Parque, e garantiu a vaga por ter vencido o confronto de ida, no Mineirão, por 1 a 0.

Desde 2018, a equipe alviverde tem conseguido se manter entre as oito melhores times da competição continental. Naquele ano, foi semifinalista. Em 2019, caiu nas quartas. Nas duas edições seguintes, ficou com o título, em 2020 e 2021. Já no ano passado os paulista avançaram até à semifinal.

Foi, ainda, a terceira vez que os palmeirenses eliminaram os atleticanos do torneio. Também foi assim na semifinal de 2021 e nas quartas de final de 2022.

Zé Rafael e Hulk disputam a bola no Allianz Parque - Nelson Almeida/AFP

Assim como no primeiro duelo contra os mineiros, a disputa em São Paulo foi bem amarrada, sobretudo no primeiro tempo. As melhores chances de movimentar o placar ocorreram apenas depois do intervalo, quando o palmeirense Piquerez acertou o travessão em cobrança de falta, enquanto o atleticano Paulinho finalizou um lance para fora após driblar o goleiro Weverton.

A partida foi marcada por um atraso de cerca de oito minutos para o seu início devido a um problema de saúde com o assistente argentino Juan Belatti. Ele passou mal antes de a bola rolar e, apesar de deixar o campo andando, não teve condição de trabalhar. O quarto árbitro Pablo Echavarria o substituiu na função.

Após deixar o time mineiro para trás, a formação dirigida por Abel Ferreira terá pela frente agora um duelo contra o Deportivo Pereira, da Colômbia, que eliminou nesta quarta o Independiente Del Vall, no Equador.

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras se junta a Fluminense e Internacional, que também conseguiram passar das oitavas de final. A equipe carioca eliminou o Argentino Juniors (ARG), enquanto o time gaúcho deixou o River Plate (ARG) pelo caminho.

Nesta quinta-feira (10), o Flamengo tentará se juntar ao grupo. Depois de vencer o Olimpia (PAR) por 1 a 0 no Maracanã, a equipe rubro-negra vai decidir a classificação fora de casa, no Paraguai, às 21h.

Eliminado pelo Palmeiras, o Atlético Mineiro se junta ao Athletico Paraense, que também caiu nas oitavas, eliminado pelo Bolívar (BOL).