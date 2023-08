Zagallo está internado em hospital no Rio com infecção urinária

São Paulo

Mário Jorge Lobo Zagallo, 92 anos, está internado com infecção urinária desde quinta-feira (10) no Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada ao UOL pelo filho do ídolo da seleção brasileira de futebol, Mário César Zagallo. Não há previsão de alta.

Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira - Divulgação/@zagallooficial no Instagram

Em julho de 2022, Zagallo foi internado no mesmo hospital com um quadro de infecção respiratória.

O ex-treinador completou 92 anos no dia 9 de agosto. Ele é o único tetracampeão do mundo. Em 1958 e 1962, venceu as Copas na Suécia e no Chile como jogador. Em 1970, ganhou como treinador. E, em 1994, levantou a taça como coordenador técnico.

Ainda como técnico, foi vice-campeão mundial em 1998 e quarto lugar 1974. Em 2006, também esteve na Copa como assistente técnico na edição em que o Brasil terminou em quinto lugar.