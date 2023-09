Acusado de violência doméstica, Antony é investigado pela polícia

UOL

O atacante Antony, 23, do Manchester United, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Ele é acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin, também de 23 anos.

A reportagem teve acesso a fotos, vídeos, conversas e depoimentos de testemunhas que acompanham o inquérito.

Com os documentos, a reportagem entrou em contato com a DJ, que deu sua versão sobre os dois anos em que conviveu com o jogador.

Na última sexta-feira (1º), ela apresentou uma segunda denúncia contra Antony, desta vez à polícia de Manchester, na Inglaterra.

O atacante Antony, em ação pelo Manchester United - Jason Cairnduff - 5.ago.23/Reuters

Um dos vídeos do inquérito mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Procurado pela reportagem, Antony preferiu não se pronunciar sobre as acusações. A assessoria do jogador disse que o caso está em segredo de Justiça e será julgado por via oficial.

Também foram questionadas a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o treinador Fernando Diniz sobre a decisão de convocar o jogador para a primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Não houve resposta.

Antony e Gabriela se conheceram em 2021, em São Paulo, quando ele atuava no Ajax, da Holanda. Ela se mudou para Amsterdã e, em março de 2022, engravidou. De acordo com a DJ, a primeira agressão física ocorreu quando ela estava grávida, em férias no Brasil, em 1º de junho de 2022.

Segundo ela, o jogador teve uma crise de ciúme em uma casa noturna, em breve momento no qual estava dele separada. Gabriela disse que o atacante a colocou no carro, cometeu agressões e ameaçou jogá-la para fora do veículo em alta velocidade.

"Ele falou que, se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com ninguém. Que eu estava grávida de um filho dele. Ou eu ficaria com ele ou morreriam eu, ele e nosso filho. Eu falava pra ele que estava grávida, que ele estava me assustando, fazendo meu coração acelerar. Tremia de medo."

A influencer foi ao hospital no dia seguinte. Uma publicação no Instagram no dia 2 de junho mostra Gabriela recebendo soro intravenoso.

O episódio é documentado no inquérito policial que apura o caso e inclui várias mensagens de celular. Em uma delas, enviada às 9h30 do dia seguinte, Antony indica que pretende desaparecer: "Ninguém vai me achar, você fez isso comigo. Eu disse coisas que não deveria, e você não me perdoou. Cuide da neném".

Gabriela perdeu o bebê após cerca de 16 semanas de gravidez, no dia 21 de julho, ainda de férias no Brasil.

"Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três ou quatro vezes por semana ao hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia em que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos, foi complicado", afirmou.

Apesar disso, ela continuou se relacionando com Antony e, em agosto, retornou à Holanda.

Segundo Gabriela, Antony era inconstante e controlador. Alternava momentos de carinho com explosões de agressividade. Depois, desculpava-se.

Em um dia, em um período de menos de um minuto, ele enviou 13 mensagens com ofensas como "ridícula", "nojenta" e "destruidora de vidas". Em outra ocasião, ele escreveu: "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder".

Em outro momento, a irritação se deu porque ela curtiu nas redes sociais fotos de quatro anos antes de Neymar com o "parça" Gil Cebola. "O que não entendo é que tudo o que o Gil Cebola postou de Neymar você curtiu. Por mais que seja foto antiga. Até foto comentada tem."

Áudios aos quais a reportagem teve acesso mostram Antony se desculpando após episódios de irritação. Em alguns, o jogador se mostra carinhoso e declara amor. Em outros, é agressivo, diz que já pediu as desculpas devidas e questiona o que considera a incapacidade de Gabriela de perdoá-lo.

O segundo semestre de 2022 foi mais calmo, com grandes acontecimentos na vida de Antony. Ele se transferiu do Ajax para o Manchester United, da Inglaterra, e disputou a Copa do Mundo no Qatar.

Gabriela o acompanhou na mudança para a Inglaterra, mas não foi à Copa. Disse que tentou aproveitar a distância provocada pelo Mundial para terminar de vez o relacionamento, mas não conseguiu. Depois da competição, eles reataram.

O torneio terminou para o Brasil no dia 9 de dezembro de 2022. No dia 15 de janeiro, segundo ela, houve novo episódio.

Gabriela afirmou ter sido ferida por Antony com uma cabeçada, que causou um corte na sua cabeça.

Gabriela Cavallin exibe corte na cabeça; foto consta no inquérito - Reprodução

O jogador teria ainda deslocado a prótese de silicone da jovem com outra agressão.

"Eu não lembro exatamente por causa de quem era a briga, mas era alguém com quem eu já tinha ficado anos atrás. Ele me deu um soco no peito e meu silicone virou. E aí eu vim para o Brasil operar. Tinha que trocar a prótese. Ele falava ‘não quis te machucar, foi sem querer, não foi um soco, eu só te empurrei, eu só te segurei na parede’."

Nesse dia, a DJ recebeu atendimento de uma médica inglesa chamada Hina Tehseen em seu quarto no hotel Hyatt, em Manchester. A conversa com a profissional no próprio dia —ela levou medicamentos ao quarto da influencer— é uma das evidências do inquérito policial.

Os meses que se sucederam ao episódio de janeiro foram, segundo Gabriela, um crescendo de agressões que terminaram com um ferimento grave, o retorno ao Brasil e a busca por proteção.

Uma amiga do casal afirmou ter presenciado Antony tendo comportamento possessivo e ofendendo Gabriela de forma agressiva na frente de várias pessoas em uma festa que ocorreu no mês seguinte.

O depoimento dessa testemunha, que também afirmou ter visto o atleta destruindo o celular da então namorada em duas ocasiões, foi incluído no inquérito.

"Eu sabia que eu tinha que sair, mas não conseguia. Eu gostava muito dele. Tinha muita esperança. Eu era muito apegada ao começo do nosso namoro, com as coisas que ele era para mim no começo. Nesse último dia [8 de maio de 2023], foi muito grave. Eu realmente fiquei com medo de não conseguir sair de dentro da casa", afirmou.

Gabriela disse que Antony tentou agredi-la no rosto com uma taça de vidro. Ela afirmou que se defendeu com a mão, e o resultado foi um ferimento no dedo expondo ossos. Um vídeo da lesão foi anexado ao inquérito.

"Antony trancou a porta de casa e não deixava eu sair, e eu com o dedo aberto, toda machucada. Quebrou as minhas coisas, pegou meu passaporte. A mãe dele e o padrasto dele até prenderam ele dentro da quadra de futebol, ele tinha uma quadra de futebol dentro da sala de casa, envolta por grade, assim, como se fosse um alambrado mesmo. Ele transtornado, tentando sair de dentro da quadra de qualquer forma, jogando bola de futebol em mim, jogando celular em mim. Ele falava que ia me matar, que ia se matar."

A reportagem teve acesso a várias conversas de Gabriela com a mãe, com a irmã e com amigas ocorridas nessa noite. Ela enviava imagens dos ferimentos e dizia precisar sair dali. Em outra conversa, com um agente de viagens, Gabriela tentou comprar às pressas passagens de volta para o Brasil. "Por favor, não dorme sem emitir as passagens. Preciso sair daqui, antes que ele me mata [sic]."

Assim que retornou ao país, Gabriela acionou a Justiça. "Ele estava vindo para o Brasil, também de férias, e eu fiquei com muito medo de ele vir atrás de mim. Aí resolvi ir à delegacia." Em junho deste ano, a DJ obteve medidas protetivas que impedem que Antony se aproxime ou tente contato.

"Minha advogada já teve contato com o civil do Manchester, da CBF, e a gente já obteve respostas muito mais rápidas do Manchester e da polícia da Inglaterra do que aqui no Brasil. Estão ajudando a gente lá com tudo o que a gente vai levar, todo o material do processo", afirmou a DJ.

"Hoje, eu me sinto para cima de novo, eu me sinto uma pessoa boa, eu me sinto uma boa companhia. Antes, não me sentia uma boa companhia para minhas amigas, hoje me sinto de novo. Eu me sinto uma boa filha. Eu me sinto, sabe? Tenho tempo para mim. Eu me sinto melhor realmente. Eu me sinto livre."