Brasil sofre, mas vence o Peru com um gol de Marquinhos

São Paulo

A seleção brasileira precisou insistir até o último minuto do tempo regulamentar para conseguir derrotar o Peru nesta terça-feira (13), por 1 a 0, em Lima, onde as duas equipes se enfrentaram em jogo pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Apesar do placar magro, a vitória fez jus à equipe que buscou a vitória desde o começo. O Brasil teve ainda dois gols anulados ao longo do confronto.

As melhores chances da partida foram criadas ainda no primeiro tempo, sobretudo do lado brasileiro, que chegou as redes com Raphinha e Richarlison. O primeiro marcou aos 15 minutos, mas o gol foi anulado imediatamente pelo auxiliar —Neymar estava impedido e participou da jogada.

Marquinhos marca de cabeça o único gol do Brasil contra o Peru - Sebastian Castaneda/Reuters

O Brasil balançou a rede peruana novamente aos 29 minutos, com Richarlison, de cabeça, mas outra vez o lance foi anulado por impedimento. Desta vez, porém, foi necessário intervenção do árbitro de vídeo para a checagem do lance. O VAR demorou quase sete minutos para chegar a uma conclusão, irritando as duas equipes.

Antes de as seleções irem para os vestiários, o técnico Fernando Diniz foi flagrado bastante irritado com a arbitragem, cobrando mais tempo de acréscimo. "Tinha que ter sido pelo menos dez [minutos]", reclamou.

Depois do intervalo, o Brasil continuou mais insistente no ataque, porém com menos eficiência em relação ao que havia apresentado nos 45 minutos iniciais.

Foi com uma bola parada, no entanto, que saiu o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, Marquinhos fez a rede balançar quando o cronômetro estava próximo de marcar 45 minutos.

"A gente precisa procurar o resultado independentemente da maneira como o adversário joga. Hoje, o gol saiu de uma bola parada", destacou o zagueiro.

O resultado foi suficiente para manter o Brasil na primeira posição das Eliminatórias. Na primeira rodada, quando Fernando Diniz estreou à frente da seleção, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém, no Pará.

Além do Brasil, apenas a Argentina tem 100% de aproveitamento na competição, porém os brasileiro têm o saldo de gols melhor, por isso aparecem à frente na classificação.

A terceira rodada da competição será disputada, agora, em outubro. No dia 12, em casa, o Brasil recebe a Venezuela. Depois, no dia 17, viaja para encarar o Uruguai.