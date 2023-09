Brasileiro João Fonseca bate americano e conquista o US Open juvenil

São Paulo

O brasileiro João Fonseca, 17, é campeão do US Open juvenil. Ele venceu, neste sábado (9) o americano Learner Tien, 17, por 2 sets a 1, de virada (4-6, 6-4 e 6-3). Com a vitória, ele se torna o número 1 do mundo para a sua categoria.

"Galera, muito obrigado. Gratidão por todo o trabalho. Estou muito feliz por ter conquistado o torneio. Vamos por mais, por muito mais. Vamos trabalhar por isso. Aqui é Brasil", disse ele após a conquista.

João Fonseca em ação durante as semifinais do US Open juvenil - Mike Lawrence/USTA

Se não havia mais brasileiros que americanos nas arquibancadas, os sul-americanos eram mais barulhentos, com muitas vibrações e gritos de apoio a cada ponto conquistado por Fonseca.



A partida estava marcada para as 15h deste sábado, mas foi atrasada em mais de três horas por causa da chuva em Nova York.

O brasileiro perdeu o primeiro set e teve de correr atrás no segundo, quando já começou tendo seu serviço quebrado. A partir daí, porém, os dois jogadores começaram a perder seus serviços. No fim, Fonseca prevaleceu por 6 a 4.

Na terceira e decisiva parcial, o mesmo roteiro: Tien quebrou primeiro o serviço de Fonseca, que conseguiu reverter a situação e vencer por 6 a 3.

Carioca, Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiro. Ele vence seu primeiro Grand Slam da categoria na primeira vez que chega a essa fase num torneio de simples. Já chegou às quartas de final em Roland Garros, Wimbledon e no Aberto da Austrália; nas duplas, também foi finalista na Oceania neste ano. No ano passado, foi parte da equipe brasileira que venceu a Copa Davis J=juvenil,

No início deste ano, quando disputou o Rio Open, seu primeiro torneio profissional, ele disse se inspirar no espanhol Carlos Alcaraz.

Outro brasileiro a vencer o US Open juvenil foi Thiago Wild, em 2018.