Coco Gauff vence Sabalenka de virada e conquista o US Open

São Paulo

A americana Coco Gauff, 19, venceu, de virada, a belarussa Aryna Sabalenka, 25, por 2 sets a 1 (2-6, 6-3 e 6-2) e conquistou o US Open neste sábado (9). É o primeiro título de Grand Slam de uma jogadora que é apontada como possível sucessora de Serena Williams.

"O título significa muito para mim. Estou em choque", disse Gauff após a partida. Ela se lembrou da derrota na final de Roland Garros, no ano passado, e disse que as dificuldades tornam a vitória ainda mais especial. Também elogiou Sabalenka e a parabenizou por ser a nova número 1 do mundo.

Coco Gauff, 19, beija o troféu do US Open após vencer a belarussa Aryna Sabalenka, 25, na final por 2 sets a 1 - Mike Segar/Reuters

No fim, aproveitou para cutucar seus críticos. "Obrigado aos que não acreditaram em mim. Um mês atrás, ganhei um Masters 500 [Citi Open]; três semanas atrás, um Masters 1000 [Aberto de Cincinatti], e diziam que era o máximo que eu conseguiria", disse.

Gauff começou a partida mal e teve seu serviço quebrado três vezes no set inicial, inclusive no primeiro game da partida. Agressiva, Sabalenka venceu a parcial por 6 a 2, apesar de cometer muitos erros não forçados e duplas faltas.

Só que o problema da belarussa continuou no segundo set, e Gauff melhorou, correu muito atrás das bolas e quebrou o serviço da adversária no quarto game; depois, se segurou para fechar em 6 a 3.

Contando com o apoio da torcida, a americana continuou melhor no set decisivo e quebrou o serviço da belarussa duas vezes nos dois primeiros games de saque da adversária, além de confirmar seus serviços. Abriu assim 4 games a 0 e o caminho para a vitória.

Quando perdia por 4 a 1, Sabalenka passou por atendimento médico; depois, chegou a quebrar o serviço de Gauff, mas a americana devolveu na mesma moeda no game seguinte e sacou para fechar o set em 6 a 2.

A americana conquista seu primeiro Grand Slam na segunda vez que disputa uma final do tipo --na outra, em 2022, perdeu para Iga Swiatek, em Roland Garros, por 2 sets a 0.

Gauff é a primeira americana a vencer o US Open desde 2017, quando Sloane Stephens bateu a compatriota Madson Keys na final por 2 sets a 0.

Também é a americana mais jovem a vencer a competição desde 1999, quando Serena Williams o fez com 17 anos, e a quarta negra do país a conquistar o torneio --as outras são Serena, sua irmã, Venus Williams, e Sloane Stephens.

Apesar da derrota deste sábado, 2023 foi um ano especial também para Sabalenka, que chegou às semifinais de Roland Garros e Wimbledon, foi vice-campeã do US Open e campeã do Australian Open.

Ela agora é a número 1 do mundo, posto que tirou da polonesa Iga Swiatek, 22, eliminada pela letã Jelena Ostapenko, 26, nas oitavas de final do US Open. Gauff, por sua vez, termina o US Open como número 3 do ranking.