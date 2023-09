CBF adia partida entre São Paulo e Coritiba no Campeonato Brasileiro

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou a data da partida entre São Paulo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente marcada para as 20h30 do próximo domingo (3), no Morumbi. O jogo será realizado no dia 27 de setembro, uma quarta-feira.

A mudança é decorrente de um pedido do Ministério Público de São Paulo, que via com preocupação a tabela da rodada e apontou risco de conflitos de torcedores. Às 16h de domingo, o Corinthians enfrentará o Palmeiras, também pelo Brasileiro, no estádio de Itaquera.

Estádio do Morumbi permanecerá vazio no domingo - Carla Carniel - 19.ago.23/Reuters

Os clássicos no estado são realizados com torcida única desde 2016 –o que não diminuiu a incidência de episódios de violência. Mas, pelo horário das partidas, haveria encontro no transporte público de corintianos de saída de Itaquera com são-paulinos a caminho do Morumbi.

O MP-SP solicitou inicialmente o adiamento de Corinthians x Palmeiras. Mas a eliminação na Copa Sul-Americana liberou para o São Paulo a data no fim do mês. Caso tivesse passado pela LDU, a equipe jogaria naquela semana com o Defensa y Justicia.

Outros eventos do fim de semana demandarão uso de força policial. O domingo terá a final da Copa Pioneer, no Allianz Parque, com expectativa de 40 mil pessoas, e o festival The Town, em Interlagos, que espera receber 100 mil espectadores.