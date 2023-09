Futebol amador atrai multidões a vilarejo na China

São Paulo

O ex-jogador inglês Michael Owen ficou impressionado com o que viu na internet. "Quero parabenizar o Cun Chao por todo o sucesso, pelos resultados. Desejo o melhor. Tenho certeza de que vocês se tornarão melhores e melhores", afirmou.

Cun Chao, expressão que pode ser traduzida como Liga dos Vilarejos, foi um campeonato de futebol amador realizado entre maio e julho no condado de Rongjiang, na província de Guizhou. Pessoas de toda a China viajaram ao sudoeste do país para acompanhar as partidas, com um ar de várzea e elaboradas apresentações musicais nos intervalos.

Os vídeos se multiplicaram nas redes sociais chinesas, com visualizações na casa das centenas de milhões no Weibo, similar ao Twitter, e superior aos 3 bilhões no Douyin, correlato do TikTok. Foi um desses vídeos que chegou ao entusiasmado Owen.

O estádio de Rongjiang, tomado pelo público no Cun Chao - Yang Wenbin - 18.jun.23/Xinhua

As imagens exibem um jogo relativamente descontraído, com atacantes rindo de si mesmos com gols perdidos. Há também lances bonitos, e a opinião geral dos frequentadores é que o nível apresentado é alto para os padrões do país, que, mesmo com robusto investimento na liga profissional, fracassou na tentativa de desenvolvê-la de maneira mais significativa.

Os jogadores são açougueiros, ladrilhadores, trabalhadores rurais, de 15 a 40 anos de idade, membros de grupos étnicos minoritários, como Dong e Miao. Os intervalos ganham cores folclóricas com apresentações típicas desses públicos, com locais usando tradicionais adornos de cabeça e dançando ao som do "lusheng", instrumento musical feito com bambus.

A rural Rongjiang foi uma das últimas da China declaradas livres da extrema pobreza. É comum a migração da região a outras do país, com trabalhadores em busca de emprego em fábricas e na construção civil. Em 2019, ganhou a internet um vídeo no qual três crianças imploravam aos pais, prestes a fazer essa migração, que ficassem em casa.

O Cun Chao provocou o movimento contrário, com membros da maioria Han, mais de 90% da população, indo ver as partidas, que não tinham cobrança de ingressos. De acordo com estatísticas do governo regional, a média de público foi superior a 10 mil pessoas por jogo, número parecido com o da oficial, profissional e bilionária Chinese Super League.

Há quem conteste a espontaneidade e o amadorismo do Cun Chao. O desenvolvimento das áreas rurais é política de Estado do líder Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista. A mídia nacional, controlada pelo governo, tem se mostrado entusiasmada. Pessoas ligadas à Administração Estatal de Esportes e ao Ministério da Agricultura foram ao local, ver a festa com os próprios olhos.

Segundo Li Mingxing, chefe da associação de futebol de Rongjiang, o condado tem 14 campos de futebol no tamanho regulamentar e mais de 30 times. "As melhorais nos equipamentos esportivos ofereceram uma base sólida para eventos como esse florescerem e encorajaram a população a praticar atividades físicas, disse Lin.

As apresentações artísticas são parte do espetáculo esportivo - Yang Wenbin - 18.jun.23/Xinhua

A iniciativa, de sucesso ainda mais palpável do que a CunBA –evento similar de basquete, em Taipan, também na província de Guizhou–, vem aquecendo a economia local com o turismo. Nos dias da competição, geralmente de sexta a domingo, de 200 a 300 estandes vendiam comida. Xiong Zhuqing, que planta e vende melancias, disse que faturou até 4.000 yuans (R$ 2.715) por noite.

O Cun Chao terminou em 29 de julho, com triunfo dos jogadores do vilarejo de Chejiang. Ao vencedor, o boi, prêmio dado ao time campeão. O segundo colocado ganhou três porcos; o terceiro, três bodes.

O campeonato acabou, mas o futebol continua movimentado na região e em boa parte do país. Está em andamento um torneio com quase 300 equipes amadoras de toda a China. Cada uma tem o nome de uma comida.

Há quem aposte que seja moda passageira, mas o estádio de Rongjiang continua recebendo grandes públicos. E o governo Xi promete mais de cem eventos esportivos estabelecidos nas áreas rurais até 2035.