Kleiton Lima deixa time feminino do Santos após acusações de assédio a jogadoras

O Santos aceitou a renúncia do treinador da equipe feminina de futebol, Kleiton Lima, e confirmou em nota oficial a saída dele e de toda a sua comissão técnica do clube.

O afastamento acontece após denúncias de assédio moral e sexual apresentadas por jogadoras da equipe contra Lima. O clube afirma que abriu uma investigação sobre o caso e o treinador nega as acusações.

Kleiton Lima, ex-técnico do time feminino do Santos. - Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

"O treinador colocou seu cargo à disposição, o que foi aceito pela diretoria. Também deixam seus cargos a auxiliar técnica Fabi Guedes, a preparadora física Vanessa Monte Bello, o analista de desempenho Julio Resende, o preparador de goleiras Gabriel Ribeiro, a psicóloga Luiza Garutti, o massagista Tarso Ajifu e os fisioterapeutas Dhouglas Antonini e Lucas Wasem. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte nos desafios futuros de cada profissional", diz o comunicado.

Jogadoras acusaram o técnico de assédio moral e sexual durante os treinamentos e enviaram cartas manuscritas e anônimas relatando os acontecimentos ao presidente do clube, Andrés Rueda, segundo relatou o portal UOL. O número de denunciantes não foi revelado.

Segundo o conteúdo das cartas, Lima usava termos sexuais durante as atividades e se vestia de forma inadequada, com roupas que marcavam os órgãos genitais. Ainda segundo os relatos, ele fazia comentários e piadas sobre os corpos das atletas, o que gerava constrangimento e pressões psicológicas no grupo.

Lima negou as acusações e disse que tomará medidas para se defender. "Uma acusação assim é muito grave e tomarei minhas providências legais", afirmou o técnico ao UOL.

"Antes de mais nada, eu não pedi demissão. Coloquei o cargo à disposição após tomar conhecimento de reclamações de parte do elenco em relação ao meu trabalho. O Santos resolveu desligar a comissão técnica inteira do futebol feminino. Tomei conhecimento das supostas queixas de assédio, o que me causou estranheza e revolta", disse.

O treinador estava à frente das Sereias da Vila desde agosto de 2022, após uma primeira passagem pela Vila Belmiro entre 1999 e 2010. No mês passado, ele comemorou a marca de 300 jogos com a equipe feminina do clube alvinegro.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, ele levou o time praiano à semifinal, quando foi eliminado pelo Corinthians.

"Tenho quase 30 anos de carreira íntegra e vitoriosa. Nunca tive nenhuma queixa nesse sentido em toda a minha trajetória. Não aceito que usem esse artifício para me tirar do cargo e tentar manchar minha história e a do clube", acrescentou Lima.

Pelas Sereias, Lima conquistou duas Libertadores (2009 e 2010), duas Copas do Brasil (2008 e 2009), dois Campeonatos Paulistas (2007 e 2010), uma Liga Nacional (2007) e uma Copa Mercosul (2006).

O treinador também comandou a seleção feminina brasileira na Copa do Mundo de 2011, tendo levado a seleção às quartas de final.