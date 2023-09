Ferroviária e Corinthians empatam no primeiro duelo pela final do Brasileiro feminino

São Paulo

Ferroviária e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 no duelo de ida pela final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023, disputado nesta quinta-feira (7) no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O segundo e decisivo confronto está marcado para este domingo (10), a partir das 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de nova igualdade, a taça será decidida nos pênaltis.

Lance durante o jogo de ida entre Ferroviária e Corinthians pela final do Brasileiro Feminino de 2023, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. - Mauro Horita/CBF

O primeiro tempo teve o Corinthians com superioridade na posse de bola e a Ferroviária apostando mais em contra-ataques, mas sem chances claras de gol para nenhuma das equipes. O maior susto para o time da casa aconteceu aos 25 minutos, quando a goleira Luciana saiu jogando errado e se recompôs a tempo para defender um chute de longe arriscado por Vic Albuquerque.

Na etapa complementar, a equipe alvinegra chegou a balançar a rede, após a atacante Jheniffer receber na área e se livrar da marcação com bela finta individual, aos 31 minutos, mas o gol foi bem anulado pela arbitragem por impedimento na origem da jogada.

"Todo mundo percebeu que não viemos atrás do empate. Elas, sim. Agora é na nossa casa, com a Arena lotada, e acho que elas vão sentir um pouquinho o que é jogar lá com a torcida a nosso favor", disse a capitã corintiana Tamires à TV Globo.

"Tentamos anular as jogadas delas pelo lado e pelo meio, e conseguimos fazer isso bem. Está totalmente aberto, e agora vamos lá para buscar o título na casa delas", declarou a zagueira Luana, da equipe mandante.

A partida contou com a participação de 9 das 30 jogadoras convocadas para a seleção brasileira na semana passada: Luciana e Eudimilla (Ferroviária); e Lelê, Tamires, Yasmin, Katiuscia, Duda Sampaio, Gabi Portilho e Jheniffer (Corinthians).

Foi a primeira convocação após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo e o anúncio de Arthur Elias, técnico do time alvinegro, como substituto da sueca Pia Sundhage no comando da seleção. Em busca de seu quinto título brasileiro no clube, o treinador vai acumular os dois cargos até o término da Copa Libertadores, a ser disputada entre os dias 5 e 21 de outubro.

A decisão do Brasileiro feminino de 2023 coloca frente a frente os dois principais vencedores da competição.

Maior campeão da modalidade, o Corinthians luta pelo quinto troféu nacional e o tetracampeonato de forma consecutiva. Já a bicampeã Ferroviária busca sua terceira taça para encurtar essa distância e se isolar ainda mais como segunda equipe mais vitoriosa na competição.

Os últimos anos marcam uma verdadeira hegemonia alvinegra. Desde 2018, apenas a própria Ferroviária conseguiu superar o favoritismo das adversárias e impedir a conquista corintiana, em uma final decidida nos pênaltis após dois empates, por 1 a 1 na ida e 0 a 0 na volta.

A equipe do Parque São Jorge levantou a taça em 2018, 2020, 2021 e 2022, e o time de Araraquara ficou com o troféu em 2014 e 2019, nas duas únicas finais que havia disputado até agora.