Três jogadores do Real Madrid são presos por vídeo sexual com menor

Madri | Reuters

A polícia espanhola prendeu três jogadores de categorias menores do Real Madrid, não identificados, por supostamente terem distribuído um vídeo sexual com uma menor.

Confirmada por um porta-voz da polícia, a notícia foi dada inicialmente pelo jornal El Confidencial. Segundo o periódico, que citou fontes da investigação, os presos são jogadores da academia de jovens, da equipe reserva e da terceira equipe. O diário diz ainda que o caso surgiu de uma denúncia policial feita em 6 de setembro, nas Ilhas Canárias, pela mãe da suposta vítima menor de idade.

De acordo com o relatório, o principal alvo da investigação é um jogador do Real Madrid C –a terceira equipe do clube espanhol. Ele teria gravado sua relação sexual com a garota de 16 anos. Segundo a rádio Cadena SER, o relacionamento foi consensual.

Prisões foram realizadas no CT de Valdebebas - Javier Soriano - 8.mai.23/AFP

Os outros dois jogadores supostamente compartilharam o vídeo sem o consentimento da menor por meio do aplicativo WhatsApp, apontaram o El Confidencial e a Cadena SER.

Os três foram detidos na manhã de quinta-feira em Madri, suspeitos de terem cometido o crime conhecido na lei penal espanhola como "revelação de segredos de natureza sexual".

As prisões ocorrem em um momento difícil para o futebol espanhol, em meio a acusações de abuso sexual contra o ex-presidente da federação de futebol, Luis Rubiales, que beijou a campeã da Copa do Mundo, Jenni Hermoso, nos lábios no mês passado, desencadeando uma onda de indignação contra o sexismo e o comportamento machista na Espanha.

O Real Madrid não se pronunciou até a publicação deste texto.