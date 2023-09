Manchester United fecha um dos maiores acordos de patrocínio do futebol

São Paulo

O Manchester United fechou nesta semana um dos maiores acordos de patrocínio do futebol. O clube inglês anunciou na terça-feira (12) que chegou a um acordo com a empresa norte-americana de tecnologia Qualcomm, que estampará a marca da subsidiária Snapdragon nos uniformes dos jogadores.

O valor do acordo não foi divulgado oficialmente, mas a mídia esportiva inglesa aponta que o contrato é de 60 milhões de libras (US$ 74,8 milhões; R$ 370,5 milhões) por temporada, com prazo de três anos.

Os valores ficam ligeiramente abaixo do maior contrato de patrocínio do futebol, que é do Real Madrid com a companhia aérea Emirates, de 70 milhões de euros (US$ 75 milhões; R$ 371,6 milhões) anuais.

Jogadores do Manchester United comemoram gol contra o Nottingham Forest no estádio Old Trafford - Phil Noble - 26.ago.2023/Reuters

A Qualcomm já tem um acordo de parceria global com o time de Manchester desde a temporada passada, que agora foi expandido. Pelos novos termos firmados, o logo da Snapdragon vai estampar a parte da frente da camisa dos times masculino e feminino a partir da temporada 2024/25.

O novo patrocinador vai substituir a empresa alemã de tecnologia TeamViewer, com quem o clube havia fechado em 2021 um acordo de cinco anos, estimado em 47 milhões de libras (US$ 58,6 milhões; R$ 290,2 milhões) por temporada.

Em dezembro do ano passado, no entanto, a equipe informou que havia chegado a um acordo com a empresa para recomprar os direitos de patrocínio.

"Tendo firmado a parceria com a TeamViewer no auge da pandemia de Covid-19, o Manchester United aproveitará a oportunidade para iniciar a busca por um novo patrocinador em um mercado normalizado", disse o clube na ocasião.

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa e 11º colocado na tabela de classificação do Campeonato Inglês, o time de Manchester não vence o campeonato de pontos corridos desde a temporada 2012/13.