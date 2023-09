Análise do VAR de quase sete minutos irrita atletas da seleção brasileira

São Paulo

A vitória por 1 a 0 do Brasil sobre o Peru, na noite de terça-feira (12), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com um gol marcado por Marquinhos aos 45 minutos do segundo tempo, teve um lance que causou particular irritação nos atletas do time verde-amarelo. Um tento de Richarlison, ainda na etapa inicial, acabou anulado após longa espera.

A análise do VAR (árbitro de vídeo) para determinar que o atacante estava à frente dos defensores no momento do cruzamento de Bruno Guimarães levou impressionantes seis minutos e 42 segundos. O suficiente para que ao menos parte dos espectadores brasileiros desistisse de acompanhar a partida, realizada em Lima. No horário de Brasília, aproximava-se a meia-noite.

Neymar conversa com juiz durante revisão de vídeo - Sebastian Castaneda - 12.set.23/Reuters

"Eu acho que o Richarlison não estava impedido. A imagem é na diagonal, não tem precisão nisso. Fica ruim para o futebol, todo o mundo vem para ver gol", afirmou Neymar.

Já Fernando Diniz se incomodou com a demora no trabalho da arbitragem de vídeo, comandada pelo argentino Germán Delfino, assistido pelo compatriota Silvio Trucco. O treinador reclamou ainda dos acréscimos de apenas sete minutos e 28 segundos estabelecidos pelo juiz Fernando Rapallini, também argentino, no primeiro tempo.

Richarlison, por sua vez, que celebrava o fim de seu jejum na seleção, completou cinco jogos sem marcar na equipe nacional. O atacante de 26 anos, que havia chorado ao ser substituído na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, na última sexta-feira (8), em Belém, disse ter vivido um período difícil fora do futebol.

"Passei por um momento turbulento nos últimos cinco meses, extracampo. Agora, as coisas já estão certas. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. As coisas vão começar a fluir, tenho certeza de que vou pegar uma sequência boa no Tottenham", afirmou, referindo-se ao clube que defende na Europa.

Richarlison correu para celebrar, mas o gol não valeu - Sebastian Castaneda - 12.set.23/Reuters

Segundo ele, o choro da semana passada foi ligado a esses problemas, não à sua atuação.

"Vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica, de um psicólogo, para trabalhar a mente. É isso, voltar mais forte", afirmou, sem negar a frustração pelo gol anulado após quase sete minutos. "Infelizmente, não valeu. Mas vou estar aqui de novo na próxima [convocação], vou trabalhar para isso."