Brasil fica com a prata no beisebol e domina o dia no judô no Pan-Americano

São Paulo

O Brasil ficou com a medalha de prata na inesperada final do beisebol no Pan-Americano de Santiago, neste sábado (28), contra a Colômbia, que venceu a partida por 9 a 1. O México ficou com o bronze, ao derrotar o Panamá por 10 a 2.

A equipe brasileira fez campanha surpreendente, tendo derrotado Venezuela e Cuba, dois países de tradição no esporte, ainda na fase de grupos. A seleção é semiprofissional, com jogadores que ganham a vida como dentistas, pedreiros e analistas de TI. Esta é a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio na modalidade.

"Vou falar por mim e sei que pelos meus companheiros, comissão técnica etc. Todos que vieram aqui representaram o Brasil da melhor forma possível. É claro que você chega na final e quer a medalha de ouro, mas a Colômbia jogou muito bem e eles mereceram a conquista. Então, a gente fica feliz, sim, com a medalha de prata, porque a gente sabe que representou bem o Brasil", disse após o jogo Paulo Orlando, primeiro brasileiro campeão do World Series da MLB (Major League Baseball).

Ariel Frigo, da seleção brasileira de beisebol, durante a final do Pan-Americano de Santiago, contra a Colômbia - Pablo Vera/AFP

A partida começou equilibrada, com um ponto para cada time ao fim das duas primeiras entradas. Na terceira, a Colômbia desempatou, e na quarta, marcou três pontos, descolando-se do Brasil, que não teve resposta.

Esta é a segunda vez que a Colômbia sobe ao pódio do beisebol, depois de ficar com o bronze em casa, no Pan de Cali-1971.

Fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o beisebol é um dos esportes clássicos nos Pan-Americanos. Cuba é a maior vencedora com 12 das 18 medalhas de ouro disputadas, dez delas ganhadas de forma consecutiva, entre Cali-1971 e Rio de Janeiro-2007. O esporte voltará a ser olímpico nos Jogos de 2028, em Los Angeles.

A seleção brasileira de beisebol no pódio do Pan-Americano de Santiago, neste sábado, após receber a medalha de prata - Luisa Gonzalez/Reuters

Sucesso no judô

O Brasil dominou o primeiro dia do judô nesta edição do Pan, ganhando quatro das cinco medalhas de ouro em disputa neste sábado.

Michel Augusto nos 60 kg masculino; Alexia Nascimento nos 48 kg feminino, Larissa Pimenta nos 52 kg e Rafaela Silva nos 57 kg foram campeões em suas categorias.

Somente o venezuelano Willis García, nos 66 kg masculino, conseguiu impedir que o Brasil levasse todos os títulos em disputa neste primeiro dia do judô, que vai distribuir outras dez medalhas de ouro entre domingo e terça-feira.

Rafaela Silva comemora a medalha de ouro no Pan-Americano de Santiago, na categoria 57 kg feminino, neste sábado (28) - Mauro Pimentel/AFP

García derrotou nas quartas de final o brasileiro Willian Lima, que foi para a repescagem e conseguiu conquistar o bronze.

Amanda Ferreira de Lima também ficou com o bronze, nos 48 kg feminino.

Volume no tênis

Laura Pigossi e Luisa Stefani ganharam o ouro nas duplas femininas neste sábado, ao derrotar as colombianas Fernanda Herazo e Paulina Perez por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3). As brasileiras foram bronze nos Jogos de Tóquio.

Mais cedo, Laura avançou à final depois de deixar para trás a argentina Julia Riera, de virada por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 7/6), garantindo mais uma medalha para o Brasil. A disputa do ouro acontece neste domingo (29), às 17h.

Pelo masculino, Gustavo Heide e Thiago Monteiro se enfrentam no domingo pela medalha de bronze de simples, a partir das 13h. Heide também tenta o ouro nas duplas, com Marcelo Demoliner, nesta noite, contra dupla chilena.

Nas duplas mistas, Stefani e Demoliner jogam a final não antes das 20h deste sábado.