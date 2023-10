Arthur Elias estreia na seleção com vitória e retorno de Cristiane

São Paulo

O técnico Arthur Elias fez sua estreia à frente da seleção brasileira de futebol feminino com vitória ante as atuais campeãs olímpicas do Canadá, por 1 a 0, em Montreal, neste sábado (28). Debinha marcou o único gol da partida, aos 48 minutos do segundo tempo.

No primeiro de dois amistosos contra as velhas conhecidas nesta data Fifa, a equipe brasileira contou com a volta da atacante Cristiane, 38, que entrou em campo pela seleção pela primeira vez em dois anos, oito meses e quatro dias, diante de 19.619 torcedores no estádio Saputo.

Vestindo a camisa 9, Cris esteve entre as titulares, ao lado de Geyse e Adriana no ataque. Completaram a escalação a goleira Letícia; Tamires, Rafaelle, Lauren e Antonia na defesa, e Ary Borges, Luana e a capitã Marta no meio campo.

A atacante Cristiane, 38, de volta à seleção brasileira em amistoso contra o Canadá, em Montreal - Leandro Lopes/CBF

O Brasil pressionou muito a equipe de Bev Priestmann, com 15 chutes ao gol, 9 deles no alvo, mas só conseguiu passar pela goleira Kailen Sheridan nos acréscimos do segundo tempo. Debinha, que entrou apenas na segunda etapa, chutou forte da meia-lua, a bola desviou nas duas zagueiras canadenses e complicou a vida de Sheridan, que ainda conseguiu colocar a luva na bola, mas sem chance de impedi-la.

O Canadá, por sua vez, teve apenas três chutes com algum perigo, dois no primeiro tempo e um no segundo, com Nichelle Prince, Adriana Leon e a zagueira Vanessa Gilles. Esta teve um gol anulado, aos 26 minutos da primeira etapa, por impedimento.

Elias, 42, ex-treinador do Corinthians, chega à equipe nacional de olho nos Jogos Olímpicos, a menos de nove meses do início da competição em Paris. Sua contratação foi anunciada no começo de setembro, após a demissão de Pia Sundhage, devido ao desempenho decepcionante da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

No mês passado, o técnico usou sua primeira data Fifa para treinamentos na Granja Comary com 30 atletas, sendo nove delas do Corinthians.

O Brasil já está classificado para as Olimpíadas. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, a seleção parou diante do Canadá, nas quartas, nos pênaltis.

Debinha comemora o gol contra o Canadá, em amistoso neste sábado (28), em Montreal - Leandro Lopes/CBF

À imprensa, na quinta-feira (26), Cris disse ter como objetivo estar entre as convocadas para Paris. "[Quero] tentar estar dentro do grupo que vai disputar a Olimpíada e, mais uma vez, vivenciar, para mim, particularmente, esse último sonho com a seleção brasileira e com as meninas", disse a atacante do Santos. "A minha dedicação vai ser maior do que ela já é, justamente porque tenho esse plano de estar junto com esse grupo aqui para a Olimpíada do ano que vem."

A veterana é dona do recorde de gols marcados em Jogos Olímpicos, entre homens e mulheres, com 14.

Do outro lado do campo neste sábado, outra recordista preparava sua despedida do futebol. Christine Sinclair, 40, maior artilheira de seleções, com 190 gols, anunciou no último dia 20 que pretende se aposentar do futebol internacional ao final deste ano. Sinclair não começou a partida em campo, mas entrou no segundo tempo.

Elias não pôde contar com Kerolin, um dos destaques da seleção sob Pia. A atacante do North Carolina Courage rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito durante partida pela NWSL (a liga americana de futebol feminino) no último dia 15, e ficará fora dos campos por alguns meses. Na sexta, o treinador disse estar "meio esperançoso que ela consiga se recuperar a tempo para as Olimpíadas", mas reconheceu que o calendário é apertado para uma lesão séria.

As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (31), às 19h30 (horário de Brasília), em Halifax, no Canadá.