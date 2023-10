Brasil vence Itália e se garante em Paris no vôlei masculino

São Paulo

Em um jogo acirrado de cinco sets, a seleção masculina de vôlei do Brasil contou com o apoio da torcida no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para superar a Itália em partida decisiva para garantir presença nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Pela combinação de resultados no grupo do pré-olímpico, o vencedor do jogo deste domingo (8) é quem garantiria a vaga antecipada às Olimpíadas no ano que vem.

Darlan comemora ponto pela seleção contra Itália - Daniel Ramalho - 8.out.2023/AFP

As parciais foram de 25/23, 23/25, 15/25, 25/17 e 15/11. Com 19 pontos, o oposto Darlan Souza, 21, foi o maior pontuador da partida pelo Brasil, seguido por Lucarelli, com 17.

O Brasil se classificou em segundo no grupo do pré-olímpico, que foi liderado pela Alemanha.