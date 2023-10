Erro em pista de marcha atlética 'derruba' recordes no Pan-2023 em Santiago

Santiago (Chile) | Reuters

Kimberly Garcia, do Peru, conquistou o ouro na prova de marcha atlética feminina de 20 km nos Jogos Pan-Americanos neste domingo (29), mas seu tempo foi anulado após se constatar que o percurso estava com vários quilômetros a menos.

Os oficiais só perceberam o erro quando Garcia, campeã mundial de 2022 e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, cruzou a linha de chegada com um tempo de 1 hora, 12 minutos e 26 segundos, que teria destruído o recorde mundial de Jiayu Yang, da China, de 1:23.49.

Glenda Morejon, do Equador, ficou com a prata, e Evelyn Inga, do Peru, com o bronze, após completarem um percurso que os atletas acreditam ter cerca de 3 km a menos. A brasileira Viviane Santana ficou em quarto lugar, e Gabriela de Sousa, em nono.

Membros da organização do Pan-Americano medem pista após a final da marcha atlética feminina - Dylan Martinez/Reuters

Ao final da prova, as 12 primeiras colocadas de 15 atletas que participaram da prova terminaram com tempos inferiores ao recorde mundial.

Com a prova feminina concluída e a prova masculina prestes a começar, os organizadores atrasaram o início por mais de uma hora para medir novamente o percurso e adequá-lo à distância oficial.

Alexander Hurtado, do Equador, conquistou o ouro masculino com o tempo de 1:19.20, apenas quatro segundos à frente de Caio Bonfim, do Brasil, medalhista de bronze no Mundial. O mexicano Andres Oliva ficou em terceiro.

"Em relação à prova de marcha atlética feminina realizada hoje no Parque O'Higgins, informamos que os tempos oficiais da prova são nulos devido a um problema de medição que é de responsabilidade exclusiva da Associação Pan-Americana de Atletismo (APA)", disse o Comitê Organizador de Santiago em comunicado.

"O especialista designado pela APA, sr. Marcelo Ithurralde, não fez medições precisas do percurso que os atletas percorreram durante a prova.

"Conforme estabelecido pelas regulamentações internacionais, a APA é a única organização autorizada a realizar medições e, portanto, é responsável pela distância oficial da competição."

A APA não respondeu a um pedido da Reuters para explicar as razões por trás do erro, mas tanto o comitê organizador quanto a Organização Desportiva Pan-Americana foram rápidos em atribuir a culpa.

"Por sua vez, a Corporação Santiago 2023 é responsável por contratar o especialista designado pela APA e facilitar seu trabalho no campo das competições", disse o comitê organizador.

"Lamentamos profundamente o inconveniente para os atletas, seus treinadores, o público e a imprensa presente, mas essa situação não pode ser atribuída ao comitê organizador."